Panathinaikos – Fiorentina: i viola per partire bene. Orario e dove vedere la partita

Firenze, 6 marzo 2025 – Dopo aver centrato l'obiettivo della qualificazione diretta agli ottavi di finale, la Fiorentina di Palladino tornerà in campo alle 18:45 contro il Panathinaikos. I viola sono reduci dalla vittoria contro il Lecce, che ha scacciato via un periodo complicatissimo nel quale sono arrivate tre sconfitte di fila: il 2-1 contro l'Inter a San Siro, il 2-0 contro il Como al Franchi e l'1-0 contro il Verona al Bentegodi. Queste sconfitte hanno fatto scivolare la Fiorentina al settimo posto in classifica, ma l'ultima vittoria contro i salentini è stata fondamentale per ritrovare un po' di fiducia in vista dell'impegno in Conference. Davanti a sé ci sarà il Panathinaikos, che, dopo un inizio difficile, ha centrato la qualificazione ai playoff grazie alle tre vittorie consecutive, che gli hanno permesso di salire a quota 10 punti e classificarsi al tredicesimo posto. Negli spareggi, i greci si sono scontrati con il Vikingur: all'andata, giocata a Reykjavik, i padroni di casa si sono imposti per 2-1, ed è servita la rimonta del ritorno per garantire il passaggio del turno ai biancoverdi. In campionato, invece, Rui Vitoria e i suoi sono terzi in classifica a quota 42, alle spalle di AEK Atene (52) e Olympiakos (57), ma a +3 sul Paok quarto.

Le possibili scelte di Palladino e Rui Vitoria

Palladino dovrebbe schierare Terraciano tra i pali, con la difesa composta da Pongracic, Comuzzo e Ranieri. A centrocampo dovrebbero agire in cinque: Dodò, Richardson, Cataldi, Fagioli e Gosens, con Kean e Zaniolo che sarebbero i principali candidati per formare il tandem d'attacco. Chiaramente, Palladino deve tener conto anche della prossima gara di campionato, che vedrà i viola impegnati al Maradona contro il Napoli. Rui Vitoria dovrebbe rispondere con un 4-3-3 composto da Lodygin in porta, Vagiannidis, Palmer-Brown, Ingason e Mladenovic in difesa, Gnezda Cerin, Maksimovic e Ounahi a centrocampo e Tete, Ioannidis e Djuricic in attacco.

Probabili formazioni

Panathinaikos (4-3-3): Lodygin; Vagiannidis, Palmer-Brown, Ingason, Mladenovic; Gnezda Cerin, Maksimovic, Ounahi; Tete, Ioannidis, Djuricic. All. Rui Vitoria.

Fiorentina (3-5-2): Terracciano; Pongracic, Comuzzo, Ranieri; Dodò, Richardson, Cataldi, Fagioli, Gosens; Zaniolo, Kean. All. Palladino.

Dove vedere Panathinaikos – Fiorentina in tv e in streaming

La partita tra Fiorentina e LASK, valida per l'andata degli ottavi di finale di Conference League, sarà visibile giovedì 6 marzo alle ore 18:45 in diretta su Sky Sport Uno e Sky Sport (252), mentre in streaming sarà disponibile su NOW e Sky Go.