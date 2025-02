Pareggio (1-1). Atletico Bmg-Ellera, tutto nella ripresa

ATLETICO BMG 1

ELLERA 1

ATLETICO BMG (3-4-3) Battistelli; Boninsegni, Giambi, Canalicchio; Chiaverini,(37’st Angeli), Gatti, Proietti, Ciucci; Giustini,(26’st Carrello), Colombi, Paciotti,(40’st Capitani). A disp.: Santini, Mengoni, Rossi, Fapperdue, Lucaroni, Martellini. All.: Francesco Farsi.

ELLERA (4-1-3-2) Del Vecchio; Battistelli,(34’pt Mottola), Vieira Dos Santos, Cenerini, Bartoli,(18’st Morlunghi); Giabbecucci,(24’st Faraghini); Passaquieti, Salvucci, Piccioli; Hysenaj, Bevilacqua. A disp.: Segoloni, Trapani, Massetti, Pimpinelli, Balducci, Sisani. All.: Simone Tomassoli.

Arbitro: Giacomo Vendramin di Terni. (Brizioli - Capuccini di Perugia).

Marcatori: 2’st Colombi (A), 22’st Salvucci (E).

NOTE: Spettatori 200 circa. Espulso al 47’st l’allenatore dell’Atletico BMG Francesco Farsi per proteste. Ammoniti: 18’pt Giambi, 19’st Chiaverini, (AB), 42’pt Viera Dos Santos, 8’st Bartoli, (E). Recupero: pt 3’ st 5’.

Il classico punto che muove la classifica quello che esce dall’1-1 tra Bmg ed Ellera. Tutto nella ripresa al Bussotti con i padroni di casa dell’Atletico Bmg che si portano in vantaggio in avvio di secondo tempo con il grande ex Colombi. Il pari dell’Ellera porta la firma di Salvucci a metà ripresa. Un punto che, alla fine, accontenta entrambe le formazioni.