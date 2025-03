Pareggio casalingo. Solini risponde a Mosti. Mantova inchiodato in piena zona playout

MANTOVASettima gara consecutiva senza vittoria, ma buon punto in chiave salvezza per il Mantova. I virgiliani chiudono 1-1 contro la Juve Stabia e rimangono in piena zona playout. Primo tempo povero di occasioni. All’8’ il Mantova ci prova su corner, Maggioni calcia troppo centralmente. Gli ospiti rispondono al 15’ con una doppia occasione: cross di Floriani per Piscopo che tenta la mezza rovesciata trovando l’ottima parata di Festa; sulla respinta arriva Pierobon e Festa risponde ancora. I virgiliani si affidano ai lanci lunghi per Mensah, mentre la Juve Stabia cerca di sfondare soprattutto a sinistra. Al 43’ Trimboli rischia su Piscopo nell’area mantovana, ma il contatto non viene sanzionato. Nella ripresa la Juve Stabia passa al 6’: sponda di Candellone per Mosti che supera un distratto Solini e fredda Festa. Il Mantova accusa il colpo. Al 19’ Floriani penetra in area e calcia di potenza sul primo palo, ancora Festa evita il raddoppio. A 10’ dalla fine il pareggio del Mantova su corner. Pennellata di Aramu per Solini che sovrasta Buglio e di testa batte Thiam. Un minuto dopo i virgiliani sfiorano il gol vittoria, ma Fiori viene murato da Fortini.

Al.St.