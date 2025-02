PAREGGIO IMPORTANTE. La Biagio fa il fortino. Il Sant’Orso non passa

sant’orso

0

biagio nazzaro

0

S.ORSO: Fiorelli, Scaratti, Rovinelli, Giunti, Fontana, Giacomelli, Bastianoni, Mattioli, Saurro, Muratori, Luchetti (38’ st Lepore). All. Cicerchia.

BIAGIO NAZZARO CHIARAVALLE: Bottaluscio, Doria (1’ st Bachiocco), Medici, Cardinali, Fuoco, Compagnucci, Rossini (17’ st Rragami), Serfilippi, Severini (34’ st Ottaviani), Carboni (34’ st Valeri), Parasecoli. All. Fenucci.

Arbitro: Cesca di Macerata

La Biagio Nazzaro torna a muovere la classifica in trasferta dopo tre sconfitte consecutive. La squadra di Fenucci prende un punto al Montesi contro il Sant’Orso. I rossoblù ci provano soprattutto nel secondo tempo sfiorando varie volte il vantaggio, ma la Biagio si deve accontentare di un punto. Nella prima frazione sfida più equilibrata con occasioni per entrambe le squadre. Nel prossimo turno altra trasferta per la squadra chiaravallese sul campo del Vismara.