Pareggio nel recupero: Paganini e Stellone pronti per la sfida decisiva contro il Rimini

"Ci hanno fatto gol all’ ultimo ma non ci demoralizziamo. Il pareggio nel recupero ci carica per la prossima partita: sappiamo che serve solo la vittoria. Personalmente questa condizione è uno stimolo ulteriore". Così Paganini che vede "il bicchiere mezzo pieno. Siamo stati un po’ sfortunati perché la prodezza di Lombardi è arrivata alla loro prima conclusione del secondo tempo. Dovremo giocarcela a Rimini. Peccato per gli episodi arbitrali che non sono andati a nostro favore: il fallo ad inizio azione sul gol di Cannavò e il possibile fallo di mano sul finale. Siamo una rosa lunga, chi gioca farà del suo meglio".

Mister Stellone aggiunge: "Aldilà delle assenze (Palomba, Peixoto, Forte e Lari) anche con il Rimini abbiamo disputato un’ ottima prestazione. In panchina avevamo opzioni sia difensive che offensive. Dovendo vincere per forza chiaramente mercoledì dovremo osare". Orellana? "Non ha giocato all’ andata poiché con le mie scelte volevo contrastare la loro pericolosità nelle palle inattive, al ritorno farà parte della gara. È un giocatore forte che ha disputato un’ ottima stagione e per le qualità che ha può fare ancora meglio".

Lorenzo Mazzanti