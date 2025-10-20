Pareggio senza reti contro le “bianche casacche“ al Piola. Giana, continua la striscia positiva. Muro Zenti: Pro Vercelli silenziata

Quarto risultato utile consecutivo (tre pareggi, tutti a reti bianche), due lunghezze di vantaggio sulla zona playout: lo 0-0 contro la Pro Vercelli è da bicchiere mezzo pieno per la Giana. Sugli scudi Zenti, decisivo nel salvare la porta gorgonzolese a più riprese. Incipit tendente al biancazzurro, però, ma Akammadu e il rientrante Berretta (dopo l’esperienza con l’Italia U20 ai Mondiali) non spaventano Livieri. Tutt’altro dall’altra parte: Comi mette fuori un’occasionissima, Zenti si supera sul tiro a botta sicura firmato Iotti. All’intervallo cambio forzato per Espinal: fuori Gabbiani per un colpo al volto, dentro Vitale (che sciupa poi un pallone ghiotto). Qualche squillo di Marotta, poi a mordere sono soprattutto le “bianche casacche“: Comi viene murato in area, mentre ci pensa ancora Zenti ad annacquare in uscita la fiammata targata Akpa Akpro. Nel finale la Pro tenta l’assalto, ma la retroguardia e il 18enne numero uno della Giana, ex Spal, ribattono.

PRO -GIANA 0-0

R.S.