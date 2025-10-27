Pari-Foligno, porte stregate al "Blasone". La sfida con il Terranuova non si sblocca

Foligno 0 Terranuova Traiana 0

FOLIGNO 4-3-3: Rossi; Qendro, Sbraga, Della Spoletina, Falasca; Settimi (33’ st Grea), Ferrara, Pellegrini; Khribech (33’ st Marchetti), Tomassini, Sylla (14’ st Pupo Posada). A disp.: Mazzoni, Cichy, Bevilacqua, Bocci, Bosi, Caccavale. All.: Manni.

TERRANUOVA TRAIANA 3-4-2-1: Pagnini; Saltamacchia, Degl’Innocenti, Simonti; Bargellini (26’ st Verdini), Mannella, Cioce (1’ st Zhupa), Marini; Sborghi (1’ st Cardo), Sesti (46’ st Innocenti); Ngom (1’ st Bruni). A disp.: Rosadi, Ficini, Senzamici, Tassi. All.: Becattini (squalificato, in panchina Giugni).

Arbitro: Petraglione di Campobasso.

Note: spettatori 800 circa. Ammoniti: Sylla, Pellegrini, Pupo Posada, Ngom, Cioce, Sborghi, Marini. Angoli: 3-4.

FOLIGNO – Foligno e Terranuova Traina ci hanno provato in tutti a rompere l’equilibrio ma al triplice fischio del direttore di gara il risultato è rimasto inchiodato sullo 0-0. Per i padroni di casa è il primo risultato ad occhiali di questo primo scorcio di stagione. Un pari tutto sommato giusto per quanto si è visto sul campo che, in ogni caso, consente ai falchetti e al collettivo toscano di muovere la classifica e di allungare la striscia positiva dopo il successo del Foligno a Scandicci e quello del Terranuova Traiana, il turno precedente con il Prato. "E’ andata così, non siamo riusciti a sbloccare il risultato – ha commentato Manni nel dopo partita – ma di qui in avanti troveremo le stesse difficoltà che abbiamo incontrato con il collettivo toscano. Il motivo? A mio avviso il campionato comincia da questo confronto. Dopo nove giornate le squadre cominciano a conoscersi, tutte le squadre vogliono trovare la propria identità di squadra e di gioco per cui ognuno per i loro obiettivi proveranno a rendere la vita difficile ad ogni avversario. Detto questo, ringraziando la mia squadra per la prestazione, ho provato a cambiare qualcosa ma così come siamo messi ho poche alternative. Non è un alibi, ma voglio ricordare che al di là delle pesanti defezioni, è opportuno rimarcare che – ha concluso Manni - Tomassini è sceso in campo nonostante le sue non buone condizioni e Khribech che fino a sabato è stato a letto con la febbre".

Partita che ha stentato. Intorno al quarto d’ora su una ripartenza, Ngom lanciato in profondità si è fatto anticipare dall’uscita di Rossi. Su rovesciamento di fronte Settimi da buona posizione ha concluso alto. Non cambia la filosofia della partita nei secondi 45 minuti con Settimi che al volo calcia ancora a lato, Rossi in due tempi dice no a Degl’Innocenti e Zhupa dalla distanza costringe l’estremo difensore folignate ad alzare la conclusione sopra la trasversale. Per la cronaca sul finire il Foligno ha protestato per un presunto rigore, ignorato dal direttore di gara.

Carlo Luccioni