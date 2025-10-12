Pari senza reti col Novara. Giana, “punticino“ amaro

di Luca MignaniGORGONZOLAUn “punticino“ che allunga la serie positiva a tre gare: cinque punti e una sola rete subita. Il bicchiere, per la Giana, è tutto sommato mezzo pieno dopo lo 0-0 col Novara (che non ha ancora vinto una partita). Resta l’amarezza per una rete annullata a Gabbiani: sulla combinazione Renda-Akammadu sventata da Borseggia, infatti, l’ex Cremonese aveva insaccato in tap-in, ma dopo una lunga revisione Fvs la rete è stata annullata per fallo di mano dell’ex Crema. Pochi sussulti, prima e dopo. L’anticipo di Valdesi su Akammadu nei pressi della linea di porta e il volo di Boseggia sul colpo a botta sicura di Colombara. Ma anche due interventi decisivi di Zenti. Espinal, sempre senza Rizzo, Magni, Ballabio e Berretta (di rientro dal mondiale U20), si è espresso così: "Gara sporca, tattica, con tante sportellate e tante situazioni ambigue che hanno fatto salire il nervosismo. Era importante tenere i nervi saldi e la gara in equilibrio, lavorando per avere un sussulto. C’è stato, ma il gol è stato annullato. La squadra è stata comunque matura e compatta". Prima della gara è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Roberto Vicardi, ex giocatore biancazzurro negli anni novanta, scomparso di recente. La Giana ha giocato con il lutto al braccio. "Ciao Roberto, capitano per sempre", lo striscione dei tifosi.