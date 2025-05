Paris Saint-Germain batte Arsenal 2-1 e vola in finale di Champions League

PARIS SAINT-GERMAIN 2 ARSENAL 1

PARIS SAINT-GERMAIN (4-3-3): Donnarumma 8; Hakimi 7.5, Marquinhos 5.5, Pacho 6.5, Mendes 6.5 (43‘ st Ramos sv); Ruiz 7.5, Vitinha 5.5, Joao Neves 6.5; Doué 6.5 (29‘ st Hernández sv), Barcola 6 (25‘ st Dembélé 6), Kvaratskhelia 6.5. Allenatore: Luis Enrique 6.5

ARSENAL (4-3-3): Raya 7.5; Timber 5.5 (39‘ st White sv), Saliba 5.5, Kiwior 5.5, Lewis-Skelly 5 (23‘ st Calafiori 6.5); Odegaard 5, Partey 5.5, Rice 5.5; Saka 7, Merino 5.5, Martinelli 5 (23‘ st Trossard 6.5). Allenatore: Arteta 5.5

Arbitro: Zwayer (Germania) 6

Reti: 27‘ pt Ruiz, 27‘ st Hakimi, 31‘ st Saka.

Note: Al 24‘ st Raya para un rigore a Vitinha. Ammoniti Mendes, Rice, Lewis-Kelly, Calafiori, Kvaratskhelia, Saka. Angoli 2-6. Recupero 2‘ pt, 5‘ st.

Nell’anno in cui ha perso Mbappè che è voluto andare al Real Madrid, il Psg centra l’accesso alla finale di Champions, mentre Kylian è uscito in anticipo dalla competizione con le merengues. Il successo per 1-0 dell’andata a Londra era un margine di tranquillità, ma i francesi dapprima hanno sbloccato il risultato con Fabian Ruiz, prima della mezz’ora del primo tempo, poi si sono permessi il lusso di sprecare il colpo del ko per un rigore decretato dal Var che ha visto un tocco di mano di un difensore nell’area dell’Arsenal. Vitinha è andato sul dischetto senza troppa convinzione, e il suo tiro debole è stato deviato da Raya.

Poteva essere un problema per i francesi, è diventata l’occasione per raddoppiare poco dopo con l’ex Inter Hakimi, su assist di Dembélé, al 27’ della ripresa. L’Arsenal di Arteta ha riaperto la partita con il gol di Saka quattro minuti dopo, ma l’assedio finale non si è mai tradotto in una vera occasione.