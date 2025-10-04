Parma-Lecce 0-1, Sottil firma il blitz dei giallorossi al Tardini

Parma, 4 ottobre 2025 – Arriva al Tardini il primo successo stagionale del Lecce, che piega 1-0 il Parma padrone di casa grazie alla rete segnata al 38’ da Sottil con la decisiva complicità di Suzuki. Un successo importantissimo in chiave salvezza, che dà continuità al pari agguantato in extremis contro il Bologna e e arriva grazie una prestazione intelligente e tenace: i giallorossi hanno infatti saputo soffrire in avvio di gara al cospetto di un Parma molto intraprendente, per poi salire di tono la dopo mezz’ora, sfiorando con Berisha un vantaggio poi concretizzato a 7’ dall’intervallo grazie alla conclusione velenosa di Sottil, battezzata fuori da Suzuki e invece finita nell’angolino. Trovato il gol, gli ospiti sono quindi arrivati a un passo anche dal raddoppio, ma proprio in chiusura di tempo hanno rischiato di subire il pari da Britschgi. Nella ripresa, il Parma ha poi rialzato la testa spingendo con un possesso palla insistito ma ha continuato a peccare sul piano della precisione e alla fine, pur sfiorando l’1-1 con il colpo di testa di Delprato in pieno recupero (decisivo il colpo di reni di Flacone), ha dovuto alzare bandiera bianca.

Sottil porta avanti i salentini al 38’

L’intensità e l’aggressività la fanno da padrone sin da un avvio di gara in cui a sembrare più pimpante è il Parma che già al 4’ si fa vedere dalle parti di Falcone con la frustata dalla distanza di Bernabé che – assistito da Pellegrino, bravo ad addomesticare e scaricare un pallone – spedisce il pallone sull’esterno della rete, a pochi centimetri dal palo. Al 12’ invece, è il catalano a tentare di restituire all’attaccante crociato il favore con un filtrante a mezza altezza che Pellegrino non addomestica bene. Il copione sembra insomma piuttosto chiaro, e vede gli uomini di Cuesta spingere con maggiore convinzione ma senza riuscire a pungere. Al 26’ arriva però il primo imprevisto con cui gli emiliani devono fare i conti: Valeri è infatti costretto ad alzare bandiera bianca per un problema alla caviglia e a lasciare il posto a Lovik. Nel complesso, la gara resta comunque piuttosto bloccata tatticamente, almeno fino alla mezz’ora, quando arriva anche il primo squillo del Lecce: un mancino sul primo palo di Berisha, su cui Suzuki si fa trovare pronto. I salentini prendono così coraggio cercando di sfruttare le ripartenze a disposizione e al 38’ colpiscono con Sottil, il quale sorprende un Suzuki questa volta non impeccabile con un tiro-cross a giro di destro che il portiere battezza fuori, ma che alla fine si incastona nell’angolino basso. I giallorossi, passati in vantaggio, prendono coraggio e spingono al cospetto di un Parma un po’ in difficoltà nel leggere i lanci degli avversari a scavalcare i reparti, arrivando a sfiorare il 2-0 con una ripartenza nata dall’errore di Ndiaye e culminata con la conclusione di Pierotti, neutralizzata da Suzuki che prova a farsi perdonare il precedente errore. Prima dell’intervallo c’è però spazio anche per un’occasione di marca ducale, griffata da Britschgi che impegna Falcone con una botta da posizione defilata e indirizzata sul primo palo.

I salentini nella ripresa proteggono il risultato

All’intervallo arriva la seconda mossa di questa che prova a mescolare le carte inserendo Almqvist al posto di Britschgi e i ducali ripartono con piglio rinnovato e tutta la voglia di riequilibrare le sorti del match. I padroni di casa, nonostante un possesso palla insistito (60% nei primi 60’) continuano però a difettare sul piano della concretezza: il tiro di Cutrone al 51’ e la stoccata di testa di Delprato sugli sviluppi di un calcio piazzato, al 53’, finiscono infatti al di fuori dello specchio della porta salentina. Cuesta al 68’ si gioca allora la carta Benedyczak, mentre Di Francesco replica gettando nella mischia la velocità in ripartenza di Banda. È però ancora Cutrone, al 74’, a rendersi pericoloso e a sfiorare il pari con una girata che si spegne anche in questo caso sul fondo di poco. Ci pensa invece Thiago Gabriel ad anticipare Pellegrino davanti alla porta dopo un bello scambio con Delprato a 10’ dalla fine. A quel punto, Cuesta decide di giocarsi il tutto per tutto inserendo anche Estevez e Djuric passando allo schieramento con tre attaccanti. Grazie anche agli ingressi di Ndaba e Kaba, che rafforzano la fase difensiva nel rettilineo finale, il Lecce ha però la forza di proteggere il preziosissimo 1-0 di Sottil dagli ultimi assalti dei gialloblu, che in proprio in pieno recupero arrivano a un soffio dal pari con un colpo di testa velenosissimo di Delprato, sventato dal colpo di reni provvidenziale di Falcone. Il tabellino: Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Circati, Ndiaye; Britschgi (dal 46’ Almqvist), Bernabé (dall’84’ Estevez), Keita, Sorensen (dal 67’ Benedyczak), Valeri (dal 26’ Lovik e dall’84’ Djuric); Cutrone, Pellegrino. All. Cuesta Lecce (4-3-3): Falcone; Danilo Veiga, Gaspar, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly (dall’88’ Kaba), Ramadani, Berisha (dall’88’ Ndaba); Pierotti, Stulic (dal 76’ Camarda), Sottil (dal 68’ Banda). All. Di Francesco Marcatori: Sottil (Lecce 38’) Note – Ammonizioni: Ndiaye (Parma), Banda (Lecce), Gaspar (Lecce).