Parma sfida decisiva per Conte, Ancelotti affronta turbolenze in Brasile

Il Parma non è un osso morbido, perché ha ancora un obiettivo da centrare. Ed è allenato da Cristian Chivu, altro ex nerazzurro come Vieira che guidava il Genoa. Antonio Conte forse non pensa alla teorica possibilità di essere campione d’Italia già domani sera, a patto di vincere a Parma (e che l’Inter perda con la Lazio). A quanto sembra non ci saranno novità di formazione contro i ducali. Lobotka è out e al suo posto c’è Gilmour, entrato a gara iniziata contro il Genoa dopo l’infortunio ai titolari. Per il resto tutto invariato: Olivera al centro della difesa a quattro con Rrahmani, Di Lorenzo e Spinazzola sulle fasce. Con Gilmour a centrocampo ci sono McTominay ed Anguissa. In attacco Raspadori con Lukaku.

Intanto in Brasile Carlo Ancelotti deve fare i conti con nuovi problemi ancora prima di iniziare il suo percorso da ct della Seleçao: il presidente della Confederazione calcistica brasiliana, Ednaldo Rodrigues, è stato rimosso da parte della Corte di Giustizia di Rio de Janeiro, e subito dopo la Cbf ha annunciato che domenica 25 maggio si procederà alle votazioni per l’elezioni del nuovo presidente. Solo 24 ore dopo, il 26 maggio, è previsto l’arrivo in Brasile di Ancelotti, che era stato scelto, a lungo inseguito e poi ingaggiato da Rodrigues, prima della rimozione da parte della corte.