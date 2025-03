Parma-Torino 2-2, Pellegrino risponde a Elmas e Adams

Roma, 8 marzo 2025 - Termina 1-1 la gara del Tardini tra Parma e Torino, con i granata che passano due volte in vantaggio (con Elmas e Adams) ma in entrambe le occasioni vengono raggiunti dai padroni di casa con Pellegrino, autore di una doppietta. Con questo risultato, la squadra di Vanoli resta saldamente all'undicesimo posto a quota 35 punti, mentre il Parma torna a far punti dopo la sconfitta contro l'Udinese e si porta temporaneamente a +2 sulla terzultima piazza.

Le formazioni titolari

Il Parma scende in campo con un 4-3-3 con Suzuki in porta, Delprato, Vogliacco, Valenti e Valeri in difesa, Keita, Estevez e Sohm a centrocampo e Almqvist, Bonny e Cancellieri in attacco. Vanoli risponde con un 4-2-3-1 composto da Milinkovic-Savic tra i pali, Walukiewicz, Coco, Maripan e Biraghi a comporre la linea difensiva, Casadei e Ricci in mediana e Lazaro, Vlasic ed Elmas alle spalle di Che Adams, unica punta.

Il primo tempo

Parte bene il Torino, che dopo un giro palla prolungato di quasi due minuti conquista un calcio d'angolo che, però, non crea problemi a Suzuki. In questa prima fase di gioco i granata controllano stabilmente il gioco, con il Parma che deve ancora trovare le giuste misure. Al 10' il Parma prova a farsi vedere dalle parti di Milinkovic-Savic, ma sul cross di Almqvist il primo ad avventarsi è Coco. Al 12' arriva il primo giallo del match per Vogliacco, che al limite dell'area colpisce Adams causando una punizione da zona interessante per il Torino. Biraghi calcia in porta ma la barriera piazzata da Suzuki devia in calcio d'angolo. Al 17' i padroni di casa vanno vicinissimi al vantaggio con Valeri, che, dagli sviluppi di un corner, calcia a botta sicura da fuori area e sfiora il palo, ma a passare in vantaggio è il Torino appena un minuto dopo. Al 18' Elmas riceve il pallone da Casadei al limite dell'area di rigore, sposta la palla sul destro e pesca l'angolino basso, dove non può arrivare Suzuki. Il Parma accusa il colpo e il Torino mantiene il controllo del gioco. Il secondo cartellino giallo della partita arriva al 25' e a riceverlo è Ricci, a seguito di un intervento irruente e scomposto su Sohm. Al 30' sono ancora gli ospiti a rendersi pericolosi, con Biraghi che, all'interno dell'area di rigore, riceve la palla da Vlasic. L'ex Fiorentina calcia a botta sicura ma la difesa del Parma mura. Al 35' arriva il secondo ammonito per il Parma, il terzo della partita: Valenti placca Casadei che si era liberato molto bene in dribbling. Il Parma prova a rendersi pericoloso: Bonny riceve la palla da Valenti, serve Keita al limite dell'area ma la conclusione del centrocampista dei crociati termina altissima. Poco dopo, Fourneau segnala il fuorigioco del francese a inizio azione. La migliore palla gol per il Parma arriva al 44', prima con Vogliacco di testa e poi con Bonny, ma prima Milinkovic-Savic, poi Adams e infine la traversa salvano i granata. Sul ribaltamento di fronte il Torino va vicinissimo al 2-0 con Adams, ma la sua conclusione termina fuori di pochissimo.

Il secondo tempo

Nella ripresa il Parma parte aggressivo, con la prima occasione che capita sul destro di Almqvist, che non riesce a inquadrare la porta dopo essere entrato in area di rigore. I primi cambi della partita arrivano al 54', con Chivu che decide di mandare in campo Pellegrino, Haj Mohamed e Leoni al posto di Bonny, Estevez e Valenti, e al 57' arriva il giallo anche per Sohm. Il Parma continua a mantenere il controllo del gioco, e al 59' trova il pareggio con Pellegrino, che, sul cross basso di Valeri, insacca in porta col sinistro. Il Torino prova a reagire, ma il Parma non concede spazi ai granata e al 66' Chivu sostiutuisce Sohm con Hernani. Vanoli risponde al 68' con Gineitis e Karamoh per Casadei e Elmas. Al 70' arriva il giallo anche per l'autore del pari Pellegrino, che ha alzato troppo il braccio nel tentativo di liberarsi di Coco. Dagli sviluppi del calcio di punizione arriva il 2-1 dei granata con Che Adams, che riceve da Vlasic e, dopo il tocco di Maripan, batte Suzuki col sinistro. Il Parma ritorna all'attacco: Pellegrino prova a ritagliarsi lo spazio per calciare col sinistro ma la difesa del Torino respinge. Al 76' Chivu fa l'ultimo cambio sostituendo Almqvist con Man. All'80' Coco rischia di combinare la frittata con un retropassaggio decisamente fuori misura per Milinkovic-Savic, che si era spostato sulla destra per ricevere il pallone. Fortunatamente per i granata, la sfera termina fuori dallo specchio della porta, ma il Parma ha una chance su corner. Se nel primo calcio d'angolo la difesa della squadra ospite respinge, nel secondo arriva il 2-2 ancora con Pellegrino, che di testa salta più in alto di tutti e trova il gol del pari. All'84' Vanoli cambia Lazaro con Pedersen per rinfrescare la fascia destra, ma ora il Parma spinge forte. Vanoli cambia anche in mezzo al campo, sostituendo Ricci con Linetty. Al 91' ci prova Man, ma chiude troppo il sinistro che termina fuori. Il match termina 2-2, con le due squadre che si dividono la posta in palio.

Il tabellino del match

Parma (4-3-3): Suzuki; Delprato, Vogliacco, Valenti (54' Leoni), Valeri; Keita, Estevez (54' Haj Mohamed), Sohm (66' Hernani); Almqvist (76' Man), Bonny (54' Pellegrino), Cancellieri. Allenatore: Chivu. Torino (4-2-3-1): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Maripan, Biraghi; Casadei (68' Gineitis), Ricci (90' Linetty); Lazaro (84' Pedersen), Vlasic, Elmas (68' Karamoh); Adams. Allenatore: Vanoli. Direttore di gara: Fourneau. Marcatori: 18' Elmas, 59' Pellegrino, 72' Adams, 83' Pellegrino. Ammonizioni: 12' Vogliacco, 25' Ricci, 35' Valenti, 57' Sohm, 70' Pellegrino.

MATTEO MEREU