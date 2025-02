Parma-Bologna 2-0, Bonny e Sohm per la prima vittoria di Chivu

Parma, 22 febbraio 2025 – Basta un gol per tempo al Parma per battere il Bologna nella giornata delle prime volte: vittoria all’esordio per Christian Chivu sulla panchina dei ducali, prima sconfitta nel 2025 per la squadra di Vincenzo Italiano. Nel primo tempo la sblocca Bonny su calcio di rigore, nella ripresa la chiude Sohm in contropiede.

Bonny di rigore

Alla sua prima sulla panchina del Parma Chivu sceglie Bonny al centro dell’attacco con Cancellieri e Almqvist ai suoi lati, parte fuori Man. Italiano scommette invece su Cambiaghi al posto di Dominguez, confermati in attacco Castro e Ndoye. Ritmi subito alti, anche se i padroni di casa perdono per infortunio Bernabè dopo soli 3’: cambio obbligato. Le occasioni da gol latitano, ma alla mezz’ora l’episodio che cambia il copione: stop di Bonny in area di rigore e appoggio per Almqvist intercettato da Beukema con il braccio. Per Abisso è calcio di rigore: va lo stesso Bonny dal dischetto, Ravaglia è spiazzato e il Parma è avanti. Il Bologna alza il baricentro a caccia del pareggio ma fatica ad impensierire Suzuki, se non con un colpo di testa di Ndoye in pieno recupero: tutto inutile però, lo svizzero era in offside.

Chivu vince all’esordio

Il copione nella ripresa non cambia, il Bologna fa la partita e attacca mentre il Parma si difende e riparte. Non impeccabile la gestione dei cartellini di Abisso: Cancellieri rischia due volte l’espulsione, ma viene graziato e così Chivu lo richiama in panchina al 65’ prima che sia troppo tardi. Prova a scuotere i suoi il neo entrato Orsolini al 71’: sinistro da fuori area che termina alto. Al 79’ il Parma raddoppia: Lykogiannis si addormenta, ne approfitta Man che parte in contropiede e serve Sohm, stop e sinistro incrociato del centrocampista di casa che buca Ravaglia. I rossoblù non riescono mai a calciare in porta, l’ultima chance capita in pieno recupero sulla testa di Fabbian: alto. Vince il Parma 2-0!