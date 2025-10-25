Parma-Como 0-0, Cutrone fermato dalla traversa

Parma, 25 ottobre 2025 – Con una prestazione tutta cuore, tra le mura amiche del Tardini il Parma ferma sullo 0-0 il Como che non riesce così a inanellare il secondo sigillo di fila. I lariani hanno a lungo provato a fare la partita senza pungere in zona gol (70.8% di possesso palla ma due soli tiri in porta) mentre i ducali – al secondo “cleen sheet” consecutivo ma anche alla terza gara di fila senza reti segnate – hanno avuto le occasioni migliori (non capitalizzate). Si potrebbe sintetizzare così il film di una partita che sin dal primo tempo ha visto gli uomini di Fabregas poco incisivi sia sul piano del ritmo e sia su quello della pericolosità e il Parma difendersi con ordine per poi cercare di far male in ripartenza, colpendo anche una traversa con l’ex di giornata Cutrone e segnando al 43’ con Ordonez un gol poi annullato per fuorigioco dello stesso ex lariano, autore dell’assist per l’argentino. Un copione che è poi rimasto invariato, nonostante i cambi operati su entrambi i fronti, anche in una ripresa in cui le più ghiotte opportunità sono arrivate solo nel finale con Delprato da una parte e Douvikas dall’altra.

Ducali più pericolosi: traversa di Cutrone e gol annullato ad Ordonez

Come ormai consuetudine, la squadra di Fabregas cerca subito di prendere in mano le redini del gioco e dopo appena 3’ ci prova con la discesa in area di Morata che crossa al centro ma non trova la deviazione sotto porta dei compagni. Un primo squillo che mette subito in allarme un Parma che con il passare dei minuti riesce però a trovare la quadratura del cerchio ed anzi al 13’ crea una doppia, colossale occasione con l’ex di giornata Cutrone che prima, sugli sviluppi di una rimessa laterale, colpisce di testa la traversa e poi, pochi istanti più tardi, impegna Butez con un tiro a incrociare. I ducali prendono coraggio, con il passare dei minuti serrano bene le fila in difesa grazie a un blocco basso e compatto al cospetto del possesso palla lariano (a tratti superiore al 70% ma con tanti errori di pulizia tecnica al momento della finalizzazione dell’ultimo passaggio) e cercano successivamente di sfruttare le ripartenze per provare a colpire: l’esempio lampante arriva al 36’ quando, da una palla persa del Como, nasce una ripartenza che culmina nel tiro al volo di poco alto di Bernabè su cross di Brtitschgi. Non paghi, gli emiliani ci riprovano anche al 43’ e sembrano venir ripagati quando Ordonez infila in porta l’1-0 su cross dalla destra di Cutrone ma tutto viene vanificato dal VAR che ravvisa il fuorigioco dell’ex di giornata sul filtrante di Bernabé. Un pericolo scampato che si rivede dalle parti di Suzuki soltanto negli scampoli finali di tempo con il colpo di testa di Morata che all’altezza del primo palo esce di un soffio.

Secondo tempo avaro di emozioni

Per trovare maggiore pericolosità in fase offensiva, dopo l’intervallo Fabregas decide di attuare un doppio cambio: si rivede Dia che sostituisce Vojvoda, mentre Kuhn subentra a Caqueret. Il canovaccio di inizio ripresa non si discosta però da quello dei primi 45’: i lariani continuano sì a giostrare la palla, ma lo fanno tenendo troppo bassi i ritmi contro un Parma che riesce così a difendersi con grande accortezza. A 20’ dalla fine, allora, Fabregas si gioca anche le carte Douvikas e Baturina al posto dell’acciaccato Morata e di Da Cunha, mentre Cuesta attinge per la prima volta dalla panchina sostituendo prima Ordonez con Sorensen e poco dopo Bernabe e Pellegrino con Hernani e Benedyczak. Proprio l’attaccante polacco classe 2000 si presenta in gara con una sponda di testa all’80’ per la girata di Delprato, sul quale Butez si oppone con grande efficacia, mentre all’83’ e l’altro neoentrato Hernani, dopo un bello scambio con Sorensen a creare una buona opportunità con un rasoterra dal lato sinistro dell’area di rigore, che non trova però la giusta deviazione in porta di un compagno. L’ultimo sussulto di un match nel complesso non esaltante porta la firma di Diuvikas che, nel pieno dei 5’ di recupero colpisce al volo sul suggerimento di Baturina ma spedisce il pallone alle stelle per lo 0-0 finale. Il tabellino: Parma (3-5-2): Suzuki; Delprato, Valenti, Circati; Britschgi, Keita, Estevez, Bernabé (dal 75’ Hernani), Ordonez (dal 71’ Sorensen); Cutrone (dal 90’ Djuric), Pellegrino (dal 75’ Benedyczak). All. Cuesta. Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Kempf, Diego Carlos, Moreno; Perrone, Da Cunha (dal 71’ Baturina), Caqueret (dal 46’ Kuhn), Vojvoda (dal 46’ Dia), Morata, Paz. All. Fabregas. Note – Ammonizioni: Diego Carlos (Como).