Nella curva riservata ai tifosi della Roma. Striscione antisemita al Tardini

Allo stadio Tardini di Parma, durante la sfida di domenica tra i padroni di casa e la Roma, nel settore giallorosso è apparso uno striscione che raffigura la stella di David accanto allo stemma della S.S. Lazio e la scritta “peggior nemico”, con l’associazione tra il simbolo di Israele e quello della Società Sportiva Lazio in chiave chiaramente dispregiativa. Verifiche sono in corso da parte della Digos sulle telecamere dello stadio per verificare le responsabilità relative all’adesivo.

"Che rabbia quando vedo striscioni come quello di ieri a Parma. E’ l’ennesimo capitolo di una storia che va avanti da anni e da entrambe le tifoserie, sia Roma che Lazio”. A commentare lo striscione apparso ieri nel settore giallorosso allo stadio Tardini di Parma, con la stella di David accanto allo stemma della S.S. Lazio e la scritta “peggior nemico”, è all’Adnkronos Roberto Di Veroli, figlio di Giovanni, primo calciatore ebreo romano ad avere giocato in serie A proprio nella Lazio, con cui conquistò la Coppa Italia nel 1958.