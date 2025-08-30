Parma-Atalanta 1-1: Cutrone debutto e gol, secondo pari consecutivo per la Dea

Parma 30 agosto 2025 – Pasalic festeggia la tecentesima di Serie A con un gol, ma non basta per conquistare la prima vittoria stagionale. Dopo il pareggio con il Pisa, l'Atalanta viene di nuovo fermata nella trasferta di Parma contro la generosa squadra di Cuesta. Ci pensa Cutrone per i ducali a rimettere in equilibrio la sfida, terminata sul risultato di 1-1. Primo punto da capo allenatore per il mister spagnolo della squadra emiliana, secondo pareggio su due per Juric da quando è arrivato sulla panchina orobica.

Primo tempo

Nel suo debutto allo stadio Tardini, Cuesta sceglie Delprato, Valenti e Circati per comporre la linea a tre difensiva a protezione di Suzuki. In mediana Keita è il tuttofare, con Bernabé e Sorensen al suo fianco. La linea di centrocampo è completata sulle corsie da Lovik e Valeri. Pellegrino in avanti è affiancato dallo svedese Almqvist. Juric invece mette Hien al centro della retroguardia, con Scalvini e Djimsiti a completare il reparto davanti a Carnesecchi. Bellanova corre a destra, Zalewski a sinistra, nella mediana completata da De Roon e Pasalic. In avanti De Ketelaere fa coppia con Maldini alle spalle di Scamacca.

Lunga fase di studio nei primi minuti di gara. In termini di palleggio la squadra ducale sembra avere un pizzico di confidenza in più rispetto alla Dea. La pressione dei padroni di casa è inizialmente più efficace rispetto a quella avversaria, ma le occasioni di fatto non ci sono. La qualità dell'Atalanta però si vede e poco alla volta permette alla squadra bergamasca di stabilire un piccolo predominio tecnico in campo. Un paio di lanci lunghi a cercare Scamacca mettono in apprensione la squadra di Cuesta, ma anche in casa nerazzurra non c'è molto spazio per poi trasformare le azioni in pericoli per Suzuki.

I due attaccanti sono molto cercati come perni delle rispettive manovre ed entrambi sono molto bravi a sgomitare e tra le maglie della difese avversarie, per costruire azioni offensive. Manca però sempre l'ultimo passaggio efficace per arrivare a una conclusione pulita. Per vedere una prima grande emozione a scuotere la gara è necessario aspettare il minuto 19 di gioco. Palla persa velenosissima da parte di Keita in mediana. Il giocatore del Parma si fa anticipare da De Roon, la sfera arriva a Scamacca, il quale prova a sorprendere Suzuki fuori dai pali. Il tocco sotto è morbido e preciso, ma poco fortunato. Il tiro infatti colpisce la base del palo e non entra, lasciando al bomber nerazzurro solo la forza di mettersi le mani nei capelli in segno di incredulità.

La formazione ducale prova a reagire allo spavento subito, ma come successo nei minuti precedenti manca un pizzico di precisione negli ultimi metri per costringere Carnesecchi a sporcare i guantoni. Ci mette molto del suo anche Scalvini con un paio di recuperi importanti a chiudere sull'ultima giocata degli emiliani. Zalewski invece si mette in mostra con un paio di ottime sortite sulla corsia di sinistra. Alcune scorribande molto pericolose, dove però tra imprecisione tecnica o fretta, manca la chiusura verso il centro del campo.

Sul finale di tempo il Parma torna a bussare alla porta della Dea con tiri pericolosissimi da fuori area. Prima Valenti sfiora il palo con un mancino al volo di pregevole fattura; poi Bernabé arriva alla conclusione mancina a propria volta dal limite dell'area, questa volta Carnesecchi si distende e respinge la sfera. Le emozioni per il primo tempo però si esauriscono qui: è 0-0 il risultato dopo i primi 45 minuti di calcio.

Secondo tempo

Nessun cambio all'intervallo, la gara riprende con gli stessi ventidue protagonisti del primo tempo. Ritmi bassi per ricominciare la gara, ma con un Parma che poco a poco sembra mostrare una condizione fisica migliore rispetto agli avversari. I ragazzi di Cuesta crescono con il passare dei minuti e cominciano a mettere grande pressione nell'area avversaria. Pellegrino comincia a brillare nella lotta contro la difesa orobica: i palloni aerei sono tutti un affare del nove argentino in maglia ducale. In questo modo trova sempre una valvola per alimentare la propria pressione la squadra di casa, ma le azioni da gol latitano ancora.

Il giovane tecnico spagnolo prova allora ad affidare ai primi cambi il destino della gara. In attacco entra Oristanio per Almqvist quando i minuti di gioco sono 56' aprendo a una fase centrale caratterizzata da molte sostituzioni. Juric affida a un triplice cambio il primo slot a sua disposizione. Fuori Scamacca, Maldini e Zalewski, entrano Krstovic, Sulemana e Zappacosta. A spingere sull'acceleratore però sono ancora i padroni di casa. Pellegrino vince l'ennesimo contrasto aereo, questa volta può girare verso la porta di testa, ma non trova lo specchio della porta, sul suggerimento di Valeri. Qualche minuto più tardi arrivano anche i primi ammoniti della gara. Prima Hien spende il giallo per fermare la ripartenza di Oristanio, poi qualche istante più tardi Valenti fa lo stesso ai danni di Bellanova.

La partita sembra bloccata: il forcing del Parma sta mettendo in seria difficoltà la retroguardia orobica, ma Carnesecchi e compagni reggono alla pressione avversaria. Serve un colpo individuale e l'Atalanta riesce a pescarlo da Mario Pasalic. Il croato festeggia la presenza numero 300 in Serie A con un gol. Krstovic e Djimsiti lottano sul pallone con i difensori emiliani ed è il montenegrino a uscirne vincente. L'attaccante appena entrato difende la sfera con le spalle alla porta ed è bravissimo a servire a rimorchio il croato. Destro secco rasoterra da parte dell'ex Chelsea e nerazzurri avanti al 79', al Tardini è 0-1.

Il Parma però reagisce subito e se per la Dea è un veterano a sbloccare il risultato, uno dei volti nuovi della squadra firma il pari dei parmensi. Con la maglia ducale entrano Ordóñez e Cutrone, per Keita e Sorensen e proprio l'attaccante arrivato dal Como mette la zampata che vale il pareggio. Cross dalla trequarti su calcio di punizone di Valeri a cercare Delprato. Il capitano del Parma gira bene verso la porta e costringe a un super intervento Carnesecchi. Il pallone resta però vivo e il più veloce di tutti è proprio l'attaccante lombardo che mette in fondo al sacco la sfera per l'1-1 quando la gara conta il minuto numero 85.

Nei minuti conclusivi più il recupero altri cambi, ma poche occasioni da gol. Nell'Atalanta c'è Brescianini per Scalvini, mentre nel Parma entra Estevez al posto di Bernabé, ma il risultato non cambia. Oristanio e De Roon ricevono il giallo per una discussione accesa circa un episodio in area begamasca. È l'ultima immagine della gara del Tardini, la quale termina così: è pareggio tra Parma e Atalanta: un punto a testa per salutare il mese di agosto e affrontare la pausa per le Nazionali.