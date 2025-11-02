Parma-Bologna 1-3, Castro guida la rimonta rossoblù

Parma, 2 novembre 2025 - Il Bologna vince il derby dell'Emilia, Parma al tappeto. Finisce 1-3: avanti i ducali con Bernabè, i rossoblù la ribaltano con la doppietta di Castro e la rete di Miranda. In mezzo l'espulsione di Ordonez.

Primo tempo emozionante

Cuesta sceglie Benedyczak in attacco al fianco di Pellegrino con Cutrone che parte dalla panchina, Italiano sceglie Odgaard a supporto di Castro con Rowe che fa rifiatare Cambiaghi. Avvio shock del Bologna che va sotto dopo tredici secondi: Benedyczak evita Lucumi e lascia la palla a disposizione di Bernabè che con il destro batte Skorupski. Al 14' i rossoblù hanno la chance di fare 1-1: Castro inventa per Orsolini che a tu per tu con Suzuki chiude troppo il mancino e spedisce fuori. Minuto 16: Britschgi si invola verso la porta di Skorupski e dal limite dell'area spara con il destro, traversa piena. Partita bellissima che torna in equilibrio al 18': Orsolini premia Holm che serve al centro Castro che da due passi batte Suzuki. Al 33' Pobega pesca Castro tutto solo davanti a Suzuki: tiro centrale, risponde il portiere del Parma. Al 35' Ordonez abbatte Odgaard lanciato in contropiede: ammonizione, è la seconda, Parma in inferiorità numerica. All'intervallo è 1-1.

Bologna in festa

Pronti via nel secondo tempo e Odgaard si divora il sorpasso: Rowe conduce e pesca il danese alle spalle della difesa, stop e sinistro che finisce alle stelle. Lampo del Parma al 55': verticalizzazione per Benedyczak che ha spazio e tempo per prendere la mira ma il suo destro incrociato termina a lato. Al 68' il Bologna la ribalta: da un cross insidioso di Miranda nasce una mischia in area di rigore, dal groviglio di gambe emerge Castro che con il mancino scaraventa la palla in rete. Al 78' Dallinga attacca la profondità e calcia con il destro: traversa, ma era fuorigioco. Minuto 89': Cambiaghi sprinta sulla sinistra e pesca a centro area Dallinga, colpo di testa che termina fuori. In pieno recupero i rossoblù la chiudono: Cambiaghi per Miranda che invece che crossare spara con il mancino infilando la palla sotto la traversa. Vince il Bologna 3-1.