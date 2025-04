Parma-Juventus 1-0, Pellegrino piega i bianconeri che scivolano in classifica

Parma, 23 aprile 2025 - Una Juventus opaca e sotto ritmo è capitolata contro un Parma in grande spolvero. Allo stadio Tardini i padroni di casa si sono imposti per 1-0, nel match valido per la 33^ giornata di Serie A. Disputata oggi dopo il rinvio dovuto alla scomparsa di Papa Francesco nella giornata di lunedì, la sfida delle 18:30 è stata amara per la Vecchia Signora, che perde così anche il quarto posto in classifica. Un gol di Mateo Pellegrino, realizzato al minuto 46 del primo tempo, è stato sufficiente ai ducali per assicurarsi tre punti preziosissimi in ottica salvezza. La squadra di Christian Chivu ha messo assieme una prestazione di gamba, sostanza e tecnica, al contrario di quella poco brillante mostrata dagli uomini di Igor Tudor. Questo successo porta il Parma a 31 punti in classifica, sei in più del Venezia che occupa la terzultima posizione. I torinesi restano invece fermi a quota 59, ad una lunghezza dalla quarta posizione ora occupata dal Bologna.

Le formazioni titolari

Sia Christian Chivu che Igor Tudor scelgono la difesa a tre per affrontare questo match. Il Parma conferma l'undici visto contro la Fiorentina e schiera Suzuki tra i pali, coadiuvato da Vogliacco, Leoni e Valenti che compongono la retroguardia. Delprato e Valeri corrono a tutta fascia, Bernabé, Keita e Sohm lavorano in mezzo a centrocampo. Pellegrino affianca Bonny in avanti. La Juventus opta per Di Gregorio in porta, con Kelly, Veiga e Kalulu dietro. McKennie e Cambiaso sono i due laterali del centrocampo a quattro, completato da Locatelli e Thuram. Nico Gonzalez e Kolo Muani si sistemano vicini all'unica punta Vlahovic.

Primo tempo

La Juventus comincia a cento all'ora e, dopo neanche sessanta secondi, Locatelli dalla distanza va molto vicino al palo alla destra di Suzuki. Il Parma è costretto ad operare una doppia sostituzione già al decimo minuto, a causa di qualche problema fisico patito da Vogliacco e Bernabé. I ducali però, proprio da quel momento, iniziano a mantenere maggiormente il possesso del pallone e provano a mettere pressione alla retroguardia bianconera. Al 18' la Vecchia Signora esce dalla propria metà campo e una sgroppata di Kalulu sulla destra propizia un buon assist rasoterra in favore di Vlahovic, che di tacco non centra il bersaglio sul primo palo. Un altro tacco, quello di Bonny, fa tremare Di Gregorio al 28': l'ennesimo calcio d'angolo in favore dei padroni di casa premia la punta francese, che non riesce a deviare con precisione un pallone che sbuca all'ultimo secondo. Un minuto dopo è Pellegrino a cercare fortuna da fuori, ma è facile la parata a terra per il portiere ospite. La squadra di Tudor alza un po' i ritmi e crea un paio di potenziali opportunità, mal sfruttate dagli attaccanti. Durante il primo minuto di recupero, però, è il Parma a sbloccare il risultato. Valeri dalla sinistra pennella una parabola strepitosa diretta verso il secondo palo, dove Pellegrino stacca più in alto di tutti e sovrasta Kelly: la sua incornata è imprendibile per Di Gregorio, che deve raccogliere dal sacco il pallone dell'1-0. Si va negli spogliatoi per l'intervallo con i padroni di casa avanti nel punteggio.

Secondo tempo

L'avvio di ripresa è un po' compassato, con il Parma che difende solidamente il vantaggio e la Juve che prova a trovare qualche varco per fare male. A creare una chance offensiva è tuttavia la squadra crociata, che semina il panico grazie ad una percussione centrale di Sohm, il quale conclude troppo debolmente di punta. I bianconeri provano ad alzare i giri del motore e al 65' Kolo Muani conclude un'azione insistita, con un tiro dal limite semplice per Suzuki. Una decina di minuti dopo Conceicao va a giro dai sedici metri sugli sviluppi di un corner, ma troppo alto sopra la traversa. I ragazzi di Chivu si trincerano in difesa e stringono i denti contro gli ultimi assalti, a ritmi non troppo alti, dei rivali torinesi. Le ultime arringhe bianconere sono firmate da Conceicao, che però non buca la difesa di casa.

Il tabellino del match

Parma (3-5-2): Suzuki; Vogliacco (10' Hainaut), Leoni, Valenti; Delprato, Bernabé (10' Estevez, 46' Hernani), Keita, Sohm, Valeri; Pellegrino (75' Man), Bonny (87' Almqvist). Allenatore: Chivu. Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Renato Veiga, Kelly (87' Costa); Cambiaso, Locatelli (87' Douglas Luiz), Thuram, McKennie (57' Yildiz); Nico Gonzalez (87' Weah), Kolo Muani; Vlahovic (46' Conceicao). Allenatore: Tudor Marcatori: 45+1' Pellegrino (Par) Direttore di gara: Daniele Chiffi. Ammonizioni: Sohm (Par), Hernani (Par), Nico Gonzalez (Juv), Locatelli (Juv), Yildiz (Juv) Espulsioni: -

