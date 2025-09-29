Parma-Torino 2-1, la doppietta di Pellegrino regala il primo successo stagionale ai ducali

Parma, 29 settembre 2025 - Il Parma ha conquistato la vittoria nel primo posticipo del lunedì di Serie A. I ducali si sono imposti con il punteggio di 2-1 sul Torino, allo stadio Tardini, grazie alla doppietta di Mateo Pellegrino. Questo quinto turno di campionato ha sorriso alla squadra di Carlos Cuesta, passata in vantaggio con un calcio di rigore al 36' e poi ripresa dai granata al 50', per mano di un ispiratissimo Cyril Ngonge. La marcatura decisiva è però giunta al 73' dalla testa dell'attaccante argentino di casa, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Gli emiliani festeggiano la prima vittoria stagionale e scavalcano in classifica proprio i piemontesi di Marco Baroni, la cui somma di sconfitte sale a quota tre. Nel prossimo turno il Parma giocherà nuovamente tra le mura amiche contro il Lecce, mentre il Torino disputerà un'altra trasferta a Roma, in casa della Lazio.

Le formazioni titolari

Sia Carlos Cuesta che Marco Baroni scelgono la difesa a tre per affrontare questo match. Il Parma scende in campo con Suzuki tra i pali, coperto da Delprato, Circati e N'Diaye. Britschgi e Valeri sono i due esterni, mentre Bernabé e Keita si posizionano al centro a metà campo. Oristanio, Cutrone e Pellegrino formano il terzetto offensivo. Dall'altra parte il Torino sceglie Israel in porta, protetto da Coco, Maripan e Ismajli. Lazaro si posiziona sulla fascia destra, Nkounkou sulla sinistra e Casadei e Asllani sono i due centrocampisti centrali. Ngonge e Vlasic si muovono alle spalle dell'unica punta Simeone.

Primo tempo

Il primo quarto d'ora della partita non è certo indimenticabile. Tanti gli errori tecnici da entrambe le parti, squadre molto bloccate e poca intraprendenza in fase offensiva. Un calcio di punizione di Ngonge al 17' si trasforma nel primo tiro della serata, che termina fuori. Poco dopo Suzuki compie un grande intervento su Simeone, che però viene pescato in posizione di fuorigioco dal guardalinee. Ancora il portiere del Parma, al minuto 22, blocca in sicurezza su un colpo di testa di Ngonge, propiziato da un cross di Lazaro. La sfida si accende quando al 32' un episodio dubbio nell'area di rigore del Torino costringe il Var ad intervenire. Dopo una lunga valutazione, il direttore di gara Collu viene richiamato al monitor, dove assiste nuovamente al fallo di mano di Ismajili. L'arbitro concede il penalty ai ducali, che lo realizzano grazie a Pellegrino al minuto 36. Sbloccato il risultato, i padroni di casa gestiscono negli ultimi dieci più recupero, creando anche un paio di potenziali occasioni con Cutrone prima e Bernabé poi. le squadre vanno a riposo negli spogliatoi con il punteggio di 1-0 per gli uomini di Cuesta.

Secondo tempo

La ripresa comincia con il gol del raddoppio di Pellegrino, annullato dall'arbitro per un fallo di N'Diaye ai danni di Israel. Al 50' il match torna in equilibrio. Ngonge si inventa un gol fantastico dal limite dell'area, una botta di destro che buca un incolpevole Suzuki. La partita si è stappata e le squadre sono più lunghe. Pellegrino al 57' spara alto da buona posizione, anche se il gioco era fermo per un fallo precedente. Un minuto dopo, sul ribaltamento di fronte, Casadei scarica un destro dalla distanza sul quale deve distendersi l'estremo difensore. Il Parma torna all'assalto e al 71' Israel copre il primo palo, su un anticipo in spaccata di Maripan che era indirizzato verso la propria porta. Sul calcio d'angolo che ne scaturisce, Valeri crossa sul secondo palo e trova l'incornata vincente di Pellegrino. Doppietta per la punta di casa, che riporta in vantaggio i suoi. Gli ospiti spingono e vanno a caccia di un pareggio nelle ultime battute, trascinati da uno scatenato Ngonge. La tanta voglia non basta al Torino, che non riesce a creare reali opportunità per trovare il secondo gol.

Il tabellino del match

Parma (3-4-3): Suzuki; Delprato, Circati, N'Diaye; Britschgi, Bernabé (81' Estevez), Keita, Valeri; Oristanio (58' Benedyczak), Pellegrino (90+2' Djuric), Cutrone (81' Sorensen). Allenatore: Cuesta. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Benedyczak, Estevez, Almqvist, Lovik, Begic, Sorensen, Ordonez, Djuric, Troilo, Trabucchi, Plicco. Torino (3-4-2-1): Israel; Coco, Maripan, Ismajli (77' Adams); Lazaro, Casadei, Asllani (71' Tameze), Nkounkou (70' Biraghi); Ngonge, Vlasic (87' Aboukhlal); Simeone (Njie). Allenatore: Baroni. A disposizione: Paleari, Popa, Masina, Aboukhlal, Pedersen, Adams, Dembèlé, Biraghi, Tameze, Gineitis, Zapata, Nijie. Marcatori: 36' Pellegrino (Par, R), 50' Ngonge (Tor), 73' Pellegrino (Par) Direttore di gara: Giuseppe Collu. Ammonizioni: N'Diaye (Par), Ngonge (Tor), Pellegrino (Par), Nkounkou (Tor), Delprato (Par), Njie (Tor) Espulsioni: -

