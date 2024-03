Partita pazza al "Marinelli». Il Città di Castello va avanti 2-0. Il Pierantonio riesce a pareggiare

PIERANTONIO

2

CITTA’ DI CASTELLO

2

PIERANTONIO: Zandrini, Bei, Capati, Piras, Allegrucci, Sannipoli, Salis M., Polidori, Morlandi, Piergentili, Cesarini. A disp.: Marconi, Francioni, Scarlino, Gaggioli, Hodaj, Muca, Pettinelli, Aronni, Salis Y. All.: Bruni

CITTA’ DI CASTELLO: Palazzini, Giannò, Caruso, Capezzuto, Tersini, Cusanno, Pupo Posada, Mattei, Valori, Peluso, Giabbecucci. A disp.: Stefanelli, Zanchi, Locchi, Lavano, Conti, Piselli, Vassallo, Sylla, Rinaldi. All.: Armillei

Arbitro: Palombi di Terni (Sensini-Rota di Terni). Reti 8’ pt Valori rig. (C), 44’ pt Pupo Posada (C), 7’ st aut. Palazzini (P), 10’ st Piergentili (P). NOTE: spettatori 250 circa.

Partita pazza al Marinelli con un pari che va meglio ai padroni di casa del Pierantonio piuttosto che al Città di Castello che resta invischiato al quintultimo posto, insieme alla Narnese, ma si vede staccato dal Branca. Per il Pierantonio sono sempre 5 le lunghezze di vantaggio sulla zona playout e i playoff sono a 3 punti. Gara che sembra incanalarsi subito sui binari consoni al Città di Castello che all’8’ passa subito in vantaggio con Valori, al rientro da titolare, freddo a trasformare il rigore concesso dall’arbitro Palombi di Terni. Prima dell’intervallo Pupo Posada firma il raddoppio. In avvio di ripresa il portiere tifernate Palazzini è subito protagonista di un’autorete clamorosa che riapre la partita perché nel giro di 3 minuti, fra il 7 e il 10’ del secondo tempo, il Pierantonio trova il pari con Piergentili che fa esplodere il pubblico del Marinelli.