Partita senza reti contro il Matelica: i padroni di casa volevano un rigore per tocco di mano. Ripresa frizzante ma senza guizzi. L’Urbania recrimina ma non riesce a sfondare

Urbania 0 Matelica 0: Casadei, Olivi, Antoniucci, Dal Compare, Conti, Catani, Triana, Manna, Vrioni (20’ s.t. Fagotti), Sarli (32’ s.t. Zingaretti), Fraternali (36’ s.t. Serges). All. CeccariniMATELICA: Ginestra, Montella, Merli, Tempestilli, Caleir, Sanchez, Mengani (18’ s.t. Allegretti), Pedrini (45’ s.t. Carsetti), Cornero (37’ s.t. Giuli), D’Errico (40’ s.t. Bartilotta), Bianchi. All. CiattagliaARBITRO: Ciccioli di FermoNOTE: ammoniti Sarli, Tempestilli, D’Errico, Allegretti

Finisce a reti inviolate tra Urbania e Matelica, sebbene i ritmi partano subito frizzanti. Al settimo possibile rigore non fischiato per i padroni di casa che reclamano per un tocco di mano su corner. Passano pochi istanti e Ciccioli lascia correre anche su un placcaggio poderoso su Conti in area. Il Matelica preme forte e al sedicesimo trova l’occasionissima per passare in vantaggio: D’Errico batte una punizione veloce per Cornero che in area strozza di sinistro, il miracolo di Casadei salva l’Urbania, ma il fischietto fermano non concede corner. Al diciottesimo ancora Matelica, Pedrini da dentro l’area spara un destro forte, ma Casadei salva in due tempi. L’Urbania reagisce e al ventesimo si rende pericolosa con Fraternali che dopo un grande slalom tira alto di sinistro dal limite dell’area. Al trentesimo Sanchez spizza su corner, Tempestilli in acrobazia colpisce a botta sicura, ma Conti salva sulla linea. La ripresa parte subito forte. Il tiro di Merli da dentro l’area impensierisce Casadei che respinge male. L’Urbania rialza la china e con Antoniucci si propone in zona offensiva, il terzino serve Vrioni che da dentro l’area sinistra spedisce alto di punta. Il Matelica sfrutta al meglio i propri corner e al tredicesimo divora il gol sulla capocciata di Pedrini da pochi metri. Nel finale l’Urbania può infilare la stoccata decisiva, Triana si catapulta davanti Ginestra ma inciampa sul terreno e non riesce a colpire.

Andrea Alessandroni