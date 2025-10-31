Calcio, dalla Serie A alla C: le partite del weekend
Ecco tutti i match delle squadre toscane, umbre e dello Spezia
Firenze, 31 ottobre 2025 – Un altro fine settimana di importanti e appassionanti sfide di calcio. Ecco programma, orari e risultati delle partite dalla Serie A alla Serie C delle squadre toscane, umbre e dello Spezia.
Serie A
Fiorentina-Lecce (domenica 2 novembre, 15:00)
Torino-Pisa (domenica 2 novembre, 15:00)
Serie B
Carrarese-Frosinone (sabato 1 novembre, 15:00)
Entella-Empoli (sabato 1 novembre, 17:15)
Monza-Spezia (domenica 2 novembre, 17:15)
Serie C
Pontedera-Perugia (domenica 2 novembre, 17:30)
Arezzo-Campobasso (sabato 1 novembre, 14:30)
Livorno-Forlì (domenica 2 novembre, 12:30)
Pineto-Pianese (sabato 1 novembre, 14:30)
Gubbio-Ternana (domenica 2 novembre, 14:30)
