Le partite del weekend in A, B e C per le toscane, le umbre e lo Spezia

Firenze, 3 maggio 2025 – Ecco il programma delle partite in Serie A, B e C. Mentre in Serie B il Pisa è a caccia del punto che darebbe la promozione matematica in Serie A, momento storico per la squadra nerazzurra, in Serie C cominciano i playoff. E non mancheranno le emozioni, visto che si tratta di partite in gara secca in quella che è la prima fase della post season. Ma ecco il quadro

Serie A

Empoli Lazio (Domenica 4 maggio alle 12.30)

Roma Fiorentina (Domenica 4 maggio alle 18)

Serie B

Bari Pisa (Domenica 4 maggio alle 15)

Carrarese Modena (Domenica 4 maggio alle 15)

Reggiana Spezia (Domenica 4 maggio alle 15)

Serie C

Pineto Pianese (Domenica 4 maggio alle 20)

Vis Pesaro Pontedera (Domenica 4 maggio alle 20)

Arezzo Gubbio (Domenica 4 maggio alle 20)