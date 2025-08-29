Le partite del weekend: toscane, umbre e Spezia, ecco il programma delle sfide
Seconda giornata di campionato per i tornei professionistici: spicca in particolare Pisa Roma, con i nerazzurri che per la prima volta tornano a giocare una partita di Serie A casalinga dopo 34 anni di assenza
Serie A
Pisa Roma (Sabato 30 agosto alle 20.45)
Torino Fiorentina (Domenica 30 agosto alle 18.30)
Serie B
Reggiana Empoli (Venerdì 29 agosto alle 20.30)
Spezia Catanzaro (Sabato 30 agosto alle 21)
Carrarese Padova (Domenica 31 agosto alle 19)
Serie C
Pontedera Arezzo (Venerdì 29 agosto alle 21)
Bra Perugia (Sabato 30 agosto alle 18)
Gubbio Sambenedettese (Sabato 30 agosto alle 21)
Juventus Next Gen Livorno (Sabato 30 agosto alle 21)
Pianese Carpi (Domenica 31 agosto alle 18)
Ternana Ascoli (Domenica 31 agosto alle 21)
