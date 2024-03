Paruccini uomo di calcio e di imprese: "Io, ex guardalinee ora alla Procura Federale"

Una vita ricca di soddisfazioni. Una lunga carriera professionale nel mondo bancario e nel settore della consulenza aziendale tutt’ora in corso e poi tanto sport nelle fila di alcune società del territorio fino all’attuale incarico come collaboratore della Procura federale della Federazione italiana gioco calcio. Lui è Maurizio Paruccini, nato il 6 luglio 1954. Ha mosso i primi passi pallonari nella sua Cantiano. Così si racconta: "Ho cominciato con la squadra del mio paese da segnalinee, oggi assistente di linea, che le società dovevano avere nelle categorie minori, fino ad arrivare ad essere il responsabile della gestione societaria. Qui sono arrivati tanti risultati importanti per una piccola realtà come la conquista della Promozione nel 1988/89 griffata da Carlo Casadei in panchina. Eravamo una grande famiglia, cene e incontri erano il sale della gestione". Subito un aneddoto piuttosto curioso e precursore dei tempi: "Per la prima volta nella storia, almeno per noi, andammo alle buste con la Cagliese per un attaccante, Massimo Mosca. Da una parte io e il compianto presidente rossoblù Pietro Carubini, dall’altra il popolarissimo don Romano Magnoni, storico baluardo del calcio cagliese e il diesse Loris Pazzaglia. La spuntammo per 250mila lire. Scena consumatasi nel cosiddetto mercatino dei calciatori alla Ginestra, località Furlo. Era un appuntamento classico e sentitissimo. E anche molto divertente". Chiudendo il capitolo con Cantiano, Maurizio argomenta… "Non posso dimenticare la Promozione di qualche anno fa sfidando con orgoglio compagini blasonate come la Vigor Senigallia, l’Osimana e addirittura l’Ancona. Resteranno indelebili la semifinale di Coppa Italia con i dorici e le partite giocate al Del Conero in uno stadio capace di contenere quasi 25mila spettatori. Cantiano fa circa 2mila abitanti…. La Cantianese con un sesto posto finale a un passo dai play off ha toccato nel 2018 l’apice dal punto di vista dei risultati".

Uno dei momenti più importanti nelle vesti di dirigente si è consumato senz’altro con la Cagliese: "In qualità di direttore generale raggiungemmo il quinto posto nel campionato di serie D portando la città di Cagli ad essere un punto di riferimento per il movimento calcistico della zona, non solo dell’entroterra pesarese. Si respirava un clima da grandi imprese, tra campionato e Coppa Italia girammo l’Italia da protagonisti". Altro aneddoto divertente: "Beh, avevamo il vulcanico don Romano a spronarci in tutte le salse. Un giorno arrivò negli spogliatoi e rivolgendosi al sottoscritto, disse: ‘Voglio vedere la Cagliese in schedina’. Ci guardammo un attimo con il presidente Casavecchia, scese il silenzio. La richiesta era alta… ma non fummo così distanti dal concretizzarla talmente era forte quella Cagliese. Si susseguirono periodi intensi con i vari Antonini, Severini e Cornacchini protagonisti. E proprio con me, il popolare Jo condor per la prima volta divenne allenatore. Cominciò a Cagli il suo percorso da tecnico. Questo per me è stato un motivo di grande soddisfazione".

Da Cagli a Fano: "Ricordo con piacere questa esperienza sempre come direttore generale. Centrammo i play off di serie C2. Mi piace menzionare il sindaco Sauro Brisigotti di Belforte all’Isauro. Ci ospitò in ritiro non volendo una lira…". Sempre a Fano Paruccini non dimentica Giorgio D’Innocenzo, Piero Caverni e soprattutto Giuseppe Pompilio che insieme a Cristiano Giuntoli iniziarono insieme un grande percorso. Pompilio non ha potuto seguire Giuntoli a Torino sponda Juventus la scorsa estate perché legato da un altro anno di contratto col Napoli: "Ma credo che lo raggiungerà presto", assicura Paruccini.

Oggi il suo impegno è in seno alla Figc. Di cosa si tratta? "Da tre anni sono tesserato in Federazione con l’incarico di collaboratore della Procura federale. Nell’ambito del calcio professionistico sono chiamato per controlli in occasione delle gare, controlli amministrativi e controlli generali sull’operato delle società. Ma, su apposite segnalazioni, anche per situazioni particolari riguardanti il vasto mondo del football dilettantistico. Una bella e gratificante esperienza in giro per il Bel Paese". Il calcio è uno degli sport più importanti al mondo e in Italia è sicuramente lo sport più apprezzato fra tutti. In particolare, possiamo effettuare una distinzione tra calcio professionistico e calcio dilettantistico. Proprio quest’ultimo rappresenta il principale motore di questo sport, con un numero di tesserati di molto superiore al numero dei tesserati professionisti.

Cosa le chiedono queste società, Maurizio? "Convivono con difficoltà sempre più incombenti, con una burocrazia sempre più pressante. Mi sollecitano di dare un contributo al calcio nella sua accezione più globale. Credo che debba tornare a essere una realtà dinamica, fatta di persone, numeri e passione come un tempo. Cercherò di dare il mio contributo in tal senso. Mi metto a disposizione". In fondo, oltre quarant’anni di esperienza sul campo possono davvero risultare preziosi.

Amedeo Pisciolini