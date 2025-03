PASSA IL VILLA SAN MARTINO. Il Moie Vallesina ci prova ma deve arrendersi

MOIE VALLESINA

0

VILLA SAN MARTINO

1

MOIE VALLESINA: Barigelli, Giampaoletti (40’ st Tiberi), Serantoni, Carboni, Gregorini, Marini, Nardone, Mosca (38’ st Gueye), Pieralisi (33’ st Pieralisi), Paolucci, Pierpaoli. All. Rossi.

VILLA SAN MARTINO: Bulzinetti, Fabbri, Bonci, Ascani, Cecchini, Montanari, Bartolucci (26’ st Tatò Federico), Pasini (33’ st Tartaglia), Mancini (33’ pt Tatò Francesco), Paoli (35’ st Righi), Bartomioli. All. Pompei.

Arbitro: Monterubbiano di Fermo

Rete: 25’ st Fabbri

Note: espulso al 35’ st Bonci per doppia ammonizione.

Sconfitta casalinga per il Moie Vallesina che cade contro il Villa San Martino. Grande momento per la squadra di Pompei che nel turno precedente aveva vinto contro la capolista Fermignanese. Sul campo del Moie basta un guizzo agli ospiti per portare a casa tre punti. Ai locali pesano le assenze, tra gli altri di Cameruccio e Sassaroli. Il Villa dopo aver colpito la traversa nel finale del primo tempo segna il gol vittoria nella ripresa con Fabbri che piazza il pallone nell’angolino.