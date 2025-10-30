Passano i nerazzurri. Renate al terzo turno ringraziando i rigori. Fuori la Juve Next Gen

Sono serviti i calci di rigore per decretare la vincitrice tra Renate e Juventus Next Gen. Al terzo turno di Coppa Italia accedono i nerazzurri dopo che i tempi regolamentari si erano conclusi in parità (1-1). Come era lecito attendersi gli allenatori (ieri sulla panchina bianconera non c’era Brambilla) fanno ampio richiamo al turnover. Spicca però la presenza fin dal primo minuto, nelle fila dei padroni di casa, di Karlsson che rientra dall’inizio in squadra dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori un mese circa. Ma la testa per entrambe è al campionato, il Renate addirittura si trova nel bel mezzo di un ciclo di cinque partite in 15 giorni, occorre dosare i minuti per non fare fuori giri. Partono forte i ragazzi di Foschi (nella foto) che dopo 17 minuti trovano il vantaggio con un diagonale angolato di Bonetti. La Juventus trova il pareggio poco prima del riposo con un bel contropiede concluso dal destro a giro di Diego Vacca. Nella ripresa succede poco, l’occasione più ghiotta capita sui piedi di Nene ma il centrocampista del Renate, a tu per tu con il portiere della Juve, sbaglia la mira. Ai penalty, un errore per il Renate (Kolaj) e due per i bianconeri (Milia e Vacca).

RENATE-JUVENTUS NG 5-4 (1-1) dcrMarcatori: 17’ Bonetti (R), 37’ Vacca (J).Ro.San.