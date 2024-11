Patrik Schick a un passo da un record storico: gli basta un gol contro l’Union Berlino

Leverkusen, 29 novembre 2024 – La stagione di Patrik Schick non è iniziata nel migliore dei modi, con il calciatore ceco che fin da subito è stato scavalcato da Victor Boniface nelle gerarchie del club. Dal 2-2 contro il Werder Brema del 26 ottobre, però, la stagione dell’attaccante è cambiata: da quel momento, l’ex giocatore di Roma e Sampdoria ha messo a segno 8 gol nell’arco di un mese, suddivisi in 5 in campionato, 2 in coppa di Germania e 1 in Champions League. Prima di quella gara, il numero 14 aveva trovato soltanto una volta la via della rete, nella sfida di Supercoppa contro lo Stoccarda, mentre ora ha una media impressionante di una rete ogni 83 minuti. Nonostante le sole 5 partite da titolare tra Bundesliga e Champions League, l’attaccante ceco ha saputo ritagliarsi il suo spazio, diventando l’arma in più del Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Arrivato in punta di piedi nel settembre del 2020 dalla Roma, dopo il mancato rinnovo da parte del Lipsia, con la presenza di domani Schick raggiungerebbe quota 100 presenze in Bundesliga con la maglia del Bayer e, in caso di gol, diventerebbe il calciatore ad aver segnato più reti nelle prime 100 gare di campionato con questa squadra. In questo momento, l’ex Roma si trova a quota 47 reti in 99 gare, a pari merito con Ulf Kirsten, leggenda del club che militò tra le fila del Bayern a cavallo tra il 1990 e il 2003.

L’attaccante tedesco, inoltre, è anche il calciatore più prolifico del club con 240 reti in 448 gare totali, mentre Schick si trova all’ottavo posto nella classifica dei marcatori all-time, con 62 gol in 139 incontri. Un eventuale gol domani permetterebbe all’attaccante ceco anche di raggiungere al Cha Bum-kun al settimo posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre del club tedesco, ma con 75 gare in meno. Dato il momento di forma, c’è una buona possibilità che Schick vada in rete domani, perciò il record è più che abbordabile. Inoltre, il ceco dovrebbe partire nell’undici titolare a seguito dell’infortunio alla coscia di Victor Boniface contratto lo scorso 19 novembre. L’Union Berlino è una squadra che fatica a trovare gol ma non è neanche incline a incassarne: a fronte di 9 reti fatte (secondo peggior attacco del campionato), la squadra di Svensson ha subito lo stesso numero di gol, registrando quindi la seconda miglior difesa (insieme al Lipsia) dietro soltanto al Bayern Monaco, che di gol ne ha presi 7. Domani, però, i padroni di casa dovranno prestare attenzione soprattutto a Patrik Schick, che sarà guidato da una forte motivazione, dato che si trova ad un solo gol dal riscrivere la storia.