Per il Renate è già sfida al vertice. I nerazzurri alle prese col Brescia

Siamo solo alla quarta giornata ma è già una sfida al vertice, o quasi, questo Renate-Union Brescia in programma oggi alle 15. Meda sarà invasa da un migliaio di tifosi ospiti: i 644 che già da qualche giorno, con le prevendite, si sono accaparrati il biglietto nel settore ospiti e gli altri sparsi in tribuna centrale vista la vendita libera. Ci sarà, finalmente, un bel colpo d’occhio al “Mino Favini“ e se sugli spalti non ci sarà chiaramente partita, totalmente diverso sarà il discorso in campo, primo perché il Renate arriva a questa attesissima sfida con un punto in più sulle rondinelle, forte di 2 vittorie esterne (su 2) e corroborato dall’interessante prestazione di Zanica contro l’AlbinoLeffe. Lo stesso dicasi per i ragazzi dell’ex Aimo Diana, che dopo una partenza un po’ così, col ko all’esordio contro l’Arzignano e poi 2 vittorie, nel weekend scorso hanno letteralmente demolito la Pro Vercelli 5-0.

Con il Vicenza, il nuovo Brescia di Pasini è la favorita per la promozione in B. Ma queste sono partite che gasano e il riferimento è ai nerazzurri di Foschi, che certo non partono battuti, anzi. Molto probabilmente li rivedremo nella stessa versione di 7 giorni fa, con un 3-5-2 che si trasforma in 3-4-1-2 in fase offensiva, col poliedrico Calì ad agire vicino alle punte Karlsson e Kolaj. Sicuri Nobile tra i pali e i tre difensori Spedalieri, Auriletto e Riviera, gli unici ballottaggi potrebbero arrivare a centrocampo, dove, specie col ritorno di Vassallo al 100%, Foschi ha addirittura problemi di abbondanza. Ancora indisponibili Di Nolfo e De Leo.

Sulla sponda bresciana, Diana ha diramato ieri la lista dei convocati. Mancano all’appello Pilati, Vesentini e Fogliata. Ci sono gli altri grandi ex in campo, a partire da Tommy Maistrello che con la casacca nerazzurra vinse il titolo dei marcatori nella stagione 2021-22. E come dimenticare Davide Guglielmotti, uno degli esterni più forti visti a Renate in serie C. Un altro centravanti visto in nerazzurro è stato Alberto Spagnoli, che nella stagione 2018-19 ha però trovato poca fortuna. In casa Renate l’ex di turno è Andrea Ghezzi, prodotto del vivaio bresciano, che nel 2020 ha fatto il suo esordio in A con le rondinelle sostituendo Tonali. Arbitra Vingo di Pisa. Diretta su Sky canale 251.