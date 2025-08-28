Per l’Ancona val bene una messa. Una presentazione senza clamore

Oggi alle 17 in Duomo va in scena la celebrazione eucaristica biancorossa: il vernissage della Ssc Ancona, e dunque anche quello della squadra rinnovata e pronta alla nuova stagione, è un défilé con messa e benedizione nella cattedrale di San Ciriaco, davanti all’arcivescovo Spina. Anche con lo scopo di non prestare troppo il fianco alle possibili contestazioni della tifoseria, la società ha deciso infatti di sostituire la tradizionale presentazione in piazza con un’occasione di incontro più intima. Saranno presenti in divisa tutte le squadre della Ssc Ancona, presenti nelle varie categorie, dunque giovanili e prima squadra, insieme a tutta la dirigenza, al sindaco Daniele Silvetti e a diversi assessori, presente anche il questore di Ancona Cesare Capocasa, così come i rappresentanti della Croce Rossa e della Croce Gialla. Le squadre biancorosse si ritroveranno fuori dalla cattedrale tre quarti d’ora prima della cerimonia per le foto di rito. Quindi la messa e, infine, la foto di gruppo, con tutti i partecipanti sulla scalinata. Nella circostanza sarà anche donata una maglia dell’Ancona a Daniele Silvetti e all’arcivescovo Angelo Spina. "Un momento speciale per iniziare al meglio la nuova stagione. Sarà un’occasione di spiritualità, condivisione e benedizione per affrontare con energia e unità la nuova stagione sportiva" ha scritto la società sulla sua pagina Facebook nei giorni scorsi per ufficializzare l’appuntamento. Molti, come sempre, i commenti ironici nei confronti della società del presidente Polci, che proprio per ragioni di ordine pubblico, ma anche per evitare di mettere sotto pressione la squadra a pochi giorni dal debutto ufficiale, ha preferito un’occasione di raccoglimento comune e condiviso con le giovanili a un bagno di folla in piazza che avrebbe potuto trasformarsi in una gogna pubblica. D’altra parte l’Ancona finora ha assolto tutti i passaggi indispensabili per presentarsi al via della nuova stagione con una squadra competitiva, dall’iscrizione al campionato alla trasformazione in ssdarl, dal nuovo staff a un organico rinnovato al 90% con elementi di indiscusso valore.

Nell’attesa che la prossima settimana venga fissato con il notaio l’appuntamento che permetterà l’ingresso dei nuovi soci, in testa il romano Alessandro Di Paolo, con questa celebrazione è chiaro l’intento di stringere ancora di più il legame con la città e le sue istituzioni, anche quelle religiose. Questo nell’attesa di riuscire a convincere i denigratori, o parte di essi, delle buone intenzioni. Intanto pare che Alessandro Di Paolo, che non parteciperà domani alla cerimonia eucaristica in duomo, non sarà presente neanche alla partita di domenica contro il Castelfidardo, per non mancare, però, alla prima di campionato contro l’Ostiamare, un derby che assume un valore molto particolare per lui che con la sua famiglia meno di un anno fa ha ceduto la società a Daniele De Rossi.

Giuseppe Poli