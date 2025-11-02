Pergolettese, beffa finale. Da Graca-gol: addio vittoria

È terminato sul 2-2 l’incontro valevole per il campionato di Serie C disputato ieri pomeriggio al Voltini tra la Pergolettese e il Novara. Gara vibrante che ha divertito il pubblico presente sugli spalti dell’impianto sportivo di via De Gasperi. I gialloblù hanno offerto una buona prestazione, ma ciò non è bastato per portare a casa l’intera posta. Pareggio che comunque fa classifica e consente di aggiungere un altro punto per arrivare il prima possibile all’obiettivo stagionale della salvezza.manca da più di un mese. La Pergolettese tornerà in campo sabato prossimo in Veneto per affrontare l’Arzignano.

La cronaca della partita: al 23’ Novara in vantaggio con un bellissimo colpo di testa di Lorenzini che batte Doldi. Nella ripresa, al 31’, arriva il pareggio della Pergo con Ferrandino, ex Folgore Caratese, che batte l’estremo difensore ospite con un preciso tiro rasoterra. A 4’ dalla fine gialloblù in vantaggio con il bomber Parker che di sinistro insacca sotto la traversa. In pieno recupero arriva il pari del Novara con Da Graca che insacca a porta vuota. Arriva quindi il triplice fischio finale del direttore di gara che manda le due squadre negli spogliatoi con il risultato di 2 a 2.

PERGOLETTESE-NOVARA 2-2 (0-1) Marcatori: 23’ pt Lorenzini (N), 31’ st Ferrandino (P), 41’ st Parker (P), 46’ st Da Graca (N).