Pericolo CR7, Mbappé e Bellingham. La sfida dell’Euro Italia inizia oggi

C’è la super sfida con la Francia di Mbappè tra le scorie che l’Italia può portarsi dietro dopo le qualificazioni agli Europei 2024 . Oggi alle 18 i sorteggi (in chiaro su Rai2 e in diretta su Sky): da mettere in conto c’è un possibile girone di ferro con i transalpini super favoriti, la Turchia di Montella e Olanda o la Croazia. Gli uomini di Spalletti affronteranno di sicuro una big perché nella prima urna, oltre alla Germania (qualificata di diritto come nazione ospitante) che gioca in casa e pur se in fase di transizione è sempre una rivale temibile, ci saranno Portogallo, Francia, Spagna, Belgio e quell’Inghilterra che, con i vari Bellingham, Foden e Kane, ha già fatto soffrire gli azzurri nel gruppo delle eliminatorie.

Problemi di chi finisce in quarta fascia. Oggi all’Elbphilharmonie di Amburgo sei urne con i nomi di 21 nazionali più tre X (anche loro collocate in quarta fascia) che riguarderanno le rappresentative che un posto devono ancora guadagnarselo, e ci proveranno tramite gli spareggi tra 12 squadre, che si giocheranno a marzo del 2024. Dal 21 al 26 marzo 2024 ci saranno sei semifinali, seguite da tre finali: le tre nazioni vincenti completeranno il tabellone a 24 squadre della fase finale, che si svolgerà in Germania e durerà un mese, dal 14 giugno (apertura a Monaco) al 14 luglio (finale a Berlino).

Questo Europeo per la terza volta di fila sarà a 24 squadre divise in sei gruppo da quattro, accederanno alla fase ad eliminazione diretta le prime due di ogni girone più le migliori quattro terze. Per determinare le fasce per il sorteggio sono stati presi in considerazione i risultati ottenuti durante le qualificazioni e per questo l’Italia, pur essendo la detentrice del titolo, è finita in quarta fascia: gli azzurri sono infatti arrivati secondi nel gruppo di qualificazione con appena 14 punti totalizzati.

Presenti oggi ad Amburgo il ct Spalletti e il presidente federale Gravina, oltre al capodelegazione Buffon e al segretario Figc Brunelli. Una volta conosciute le avversarie, il club Italia pianificherà la preparazione: due amichevoli da definire a marzo, poi il ritiro tra fine maggio e inizio giugno (tutto dipende da eventuali presenze italiane nelle finali di coppe e dalla settimana di ferie di fine stagione); prima dell’esordio possibili altri due test, entro il 7 giugno Spalletti dovrà comunicare all’Uefa la lista dei 23.

Per l’Italia, campione in carica, si tratta dell’undicesima partecipazione alla fase finale di un Europeo. Solo Germania (14) e Spagna (12) hanno fatto meglio nella storia del torneo, nel quale gli azzurri vantano due trofei vinti nel 1968 e 2020 (come la Francia, anche qui solo Germania e Spagna meglio con tre) e due finali perse nel 2000 e 2012 (l’Unione Sovietica ne ha perse tre, due la Jugoslavia e la Germania).