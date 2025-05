Perugia Calcio Giovanile: Under 17 e Under 15 ai Quarti di Finale Playoff Scudetto

PERUGIA - Domenica di successi in casa biancorossa, con Under 17 e Under 15 che conquistano i quarti play off poule scudetto. Dopo la vittoria rocambolesca nella gara di andata (5-4) l’Under 17 di Michele Gatti pareggia 1-1 ad Avellino nella gara di ritorno degli ottavi playoff ed accede al turno successivo. Una grande soddisfazione per tutto il gruppo biancorosso che ha giocato un’altra grande gara, dopo quella della partita di andata. Le reti nella ripresa: biancorossi avanti con Dottori, poco dopo arriva il pareggio dell’Avellino con Delishi su calcio di rigore. Domenica prossima andata quarti di finale poule scudetto, Perugia-Benevento.

PERUGIA U17: PERUGIA: Vinti, Chiodini, Bartolini (28′ s.t. Bevanati), Peruzzi, Brunori, Cesarini, Perugini, Dottori, Agnissan (15′ s.t. Merico), Bellali (22′ s.t. Pepe), Ciani. A disp: Strappini, Cingolani, Cantalino, Vanni, Fiorentini. All: Michele Gatti

Tris e applausi per l’Under 15. Dopo il pareggio dell’andata i ragazzi di Filippo Lanterna impongono un netto 3-0 al Sorrento nel ritorno degli ottavi di finale playoff scudetto guadagnandosi cosi l’accesso ai quarti di finale dove affronteranno una tra Pescara e Cavese. Apre le marcature Cirillo al 14’ del primo tempo su calcio di rigore da lui stesso procurato. Poco dopo Pascucci con un colpo di testa angolato realizza il 2-0. Nella ripresa reazione di orgoglio del Sorrento che si fa vedere spesso dalle parti di Organai, colpendo anche un palo. Ma a trovare il gol che chiude la partita è Checcarelli che, come accaduto nel primo tempo, trasforma un calcio di rigore da lui stesso procurato. Biancorossi ai quarti di finale.

PERUGIA U15: Organai, Bisonni, Brunori, Ferdinandi (31’ st Cicioni), minestrini, Galeotti, Cirillo (20’ st Rosati), Citernesi (12’ st Burrini), Checcarelli, Pascucci (20’ st Marinelli), Piazza (31’ st Proietti). A disp .: Tarducci, Chierico, Tatullo, Turchi. All: Filippo Lanterna