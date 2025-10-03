Perugia, poker alla Pontevecchio. Il capitano Giunti guida e segna

PONTEVECCHIO 1 PERUGIA 4

PONTEVECCHIO (4-2-3-1): Kikkri (15’ st Fondacci); Rosignoli (9’ st Cerrao), Chilelli (1’ st Giametta), Checcaglini, Zichella; Pierassa (9’ st Mattioli), Liberti; Mancini (1’ st D’Ambrosio), Sevieri (9’ st Di Stefano), Marinelli; Merli (26’ st Fastellini). A disp: Raspa, Gordi, Gaillardi, Iannarone. All.: Caldarelli.

PERUGIA PRIMO TEMPO (3-5-2): Moro; Nwanege, Bartolomei, Brunori; Calapai, Broh, Joselito, Tumbarello, Giraudo; Ogunseye, Manzari.

Perugia secondo tempo (3-5-2): Gemello; Peruzzi, Tozzuolo, Rondolini; Matos, Terrnava, Torrasi, Giunti, Yabre; Montevago, Giardino. All.: Braglia. Arbitro: Passagrilli di Perugia (Fat e Giulietti di Perugia).

Marcatori: 21’ pt Manzari, 37’ pt Sevieri, 25’ st Giunti rig., 37’ st Matos rig., 40’ st Yabre.

Il Perugia cala un poker nel test amichevole a Ponte San Giovanni. Contro la Pontevecchio, club di Eccellenza, i grifoni si impongono 4-1. Lo fanno all’insegna di un 3-5-2 alla Braglia maniera, che sta inculcando ai suoi. Di fronte ad una Pontevecchio a sua volta rimaneggiata, il tecnico biancorosso ha dovuto fare a meno di Lewis, Angella, Riccardi, Kanoute, Dell’Orco, Perugini, Megelaitis e Bacchin. Al centro della difesa a tre c’è così il reintegrato Bartolomei con Nwanege e Brunori da braccetti nel primo tempo. Nella ripresa, invece, spazio al trio Peruzzi, Tozzuolo, Rondolini. In mediana Brunori; Calapai, Broh, Joselito, Tumbarello e Giraudo con Ogunseye e Manzari a comporre il tandem d’attacco. É proprio Manzari a sbloccare la partita dopo 21 minuti approfittando di una disattenzione della difesa di casa. Un gol che tranquillizza un Braglia già su di giri dopo i due pericoli corsi dal Grifo in avvio di partita con l’esterno ponteggiano Mancini che prima non inquadra lo specchio poi colpisce il palo. E la Pontevecchio il pari lo trova anche, con il giovane Sevieri, bravo a superare Moro dopo aver vinto un rimpallo con Bartolomei. Si va all’intervallo sull’1-1 e nella ripresa Braglia cambia tutti gli interpreti del suo 3-5-2, schierando Torrasi in cabina da regia, con il neo capitano Giunti da mezzala, la coppia Montevago-Giardino in attacco e Matos da quinto sulla corsia di destra. Proprio Matos al 70’ viene messo giù in area da Peruzzi. Dal dischetto va capitan Giunti che non sbaglia. Il tris biancorosso arriva all’83’, sempre dagli undici metri. Stavolta è Terrnava a finire giù in area e Matos a trasformare il penalty. Prima del triplice fischio c’è spazio anche per il poker a firma di Yabre, buono il suo secondo tempo, che sfrutta nel migliore dei modi l’assist dalla destra di Matos. Finisce 4-1 e il Grifo se ne torna in ritiro per preparare al meglio la sfida di Carpi. Domenica al Cabassi servirà solo fare punti per dare ossigeno ad un classifica che preoccupa e non poco.