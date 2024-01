Adamonis, il Grifo è in buone mani: "Vittoria importante, merito di tutti"

Ci sono parate che valgono come un gol-partita. E nel posticipo di lunedì sera, a Pescara, il portiere del Grifo, Marius Adamonis, ne ha effettuata una da tre punti. E’ il minuto 40 del primo tempo. Il difensore Lewis - al debutto con la maglia biancorossa - atterra Accornero in area, l’arbitro indica il rigore. Vergani va sul dischetto, ma non fa i conti con la saracinesca del Perugia che si allunga e respinge. Se la squadra di Alessandro Formisano ha sbancato l’Adriatico, molto del merito è del portiere. Anche se lui respinge pure i complimenti. "La vittoria è del gruppo - ha spiegato l’estremo difensore -. Per me questo è solo un episodio che questa volta ha girato a mio favore. Sono stato bravo, non mi sono buttato ma sono rimasto in piedi fino all’ultimo. Non avevo studiato Vergani, ma solo il rigorista Merola. Sono andato ad istinto". E ha neutralizzato il primo penalty concesso contro il Perugia, mantenendo inviolata per la seconda volta di fila la sua porta. "La partita era difficile perché l’avversario era veramente forte - l’analisi di Adamonis -. C’erano giocatori importanti davanti, quindi abbiamo trovato tanta difficoltà. Dedico la parata alla mia famiglia e a mia figlia che non stava bene".

Soddisfatto a fine gara il tecnico Alessandro Formisano, che conquista il secondo successo consecutivo. "Sono molto orgoglioso dei miei ragazzi, non era per niente semplice uscire dallo stadio Adriatico con una vittoria e accettare i momenti nei quali il Pescara ha giocato un gran calcio - ha detto -. Siamo partiti forte e abbiamo disputato un gran primo tempo, abbiamo rischiato, creato. Nella ripresa gli avversari sono venuti fuori con tutta la loro qualità, i cambi hanno dato nuova linfa. Ma noi ci abbiamo creduto, abbiamo messo gran cuore: avevo detto ai ragazzi che bisognava resistere e lottare fino all’ultimo e lo hanno fatto". Sul gol annullato a Sylla nel primo tempo il tecnico del Grifo ammette che "poteva essere regolare, ma è stata una chiamata molto difficile". "Ci prendiamo questi tre punti in trasferta - ha concluso Formisano -, ma il percorso è lungo. Il terzo posto già deciso? No, assolutamente, non scherziamo. È talmente lunga la corsa che può essere deciso e non deciso tutto. Non ridurrei tutto alla classifica, ridurrei a una partita nella quale si sono affrontate due ottime squadre".

Intanto il Perugia ha conquistato il terzo posto, rosicchiando punti alla capolista Cesena (fermata sul pari dalla Spal) e alla Torres (sconfitta a Rimini 3-1). Così il difensore Cristian Dell’Orco: "Una grande gioia. Penso sia stata una bella partita perché entrambe le squadre hanno giocato a viso aperto. Non è mai facile affrontare le squadre di Zeman ma siamo stati bravi - ha commentato il difensore a Rai Sport - Risultato e prestazione ci danno molta fiducia. Ma siamo solo all’inizio di un nuovo percorso iniziato con il mister. Adesso pensiamo alla prossima partita". Domenica 21, ore 16,15 al Curi. La Spal è avvisata.