Al Grifo basta un tempo: Legnago ko. Matos e Cisco aprono nuovi scenari

Matos e Cisco tagliano a fette il Legnago. Un primo tempo di alto livello consente al Perugia di reggere il ritorno dei veneti che nella ripresa prima accorciano e poi fanno venire i brividi ai tifosi biancorossi. Cisco sblocca su assist del brasiliano, poi conquista il rigore sempre su suggerimento di Matos e il numero 10 dal dischetto fa 2-0: un ballo a due che non viene rovinato dalla rete di Noce. Terzo successo consecutivo in casa, 10 punti in quattro partite, la pratica salvezza può dirsi archiviata, con i play off che a sei giornate dalla fine sono a 2 punti. Settimana da sogno, in vista del derby di Terni. L’aver condotto le danze nella prima parte consente al Grifo di brindare, nonostante un quarto d’ora in apnea nella ripresa. Bene anche il rientro di Lewis, accolto dall’applauso del pubblico.

La gara. Il Grifo parte subito forte: i primp tiro in porta è di Leo che scambia con Cisco, segue l’azione e conclude 11’. Il Legnago ha l’obbligo di fare risultato, si presenta al Curi con coraggio. E si ritaglia la prima chance al 12’ con una mezza rovesciata di Svidercoschi che non impensierisce Gemello. Ma è il Perugia ad avere il sinistro vincente, quello di Cisco che al 24’ raccoglie l’assist, da sinistra, rasoterra di Matos che attraversa l’area e l’esterno non tradisce. Perugia avanti. La rete del vantaggio non addormenta il Grifo che potrebbe raddoppiare con Cisco (33’) ma l’esterno perde l’attimo. Allora ci prova Giraudo (37’) ma sulla conclusione potente del terzino da dentro l’area, Perucchini fa il miracolo e alza in angolo. Il Grifo si diverte sulle fasce, grazie soprattutto a Matos che raccorda e pesca i suoi compagni in velocità. Proprio così che nasce la rete del 2-0, perché Cisco è imprendibile e costringe Ampollini a stenderlo in area. Per l’arbitro è rigore: Matos dal dischetto fa 2-0. Passa appena l’intervallo e il Legnago Salus riapre la partita. Primo affondo, primo corner e Noce salta più in alto di tutti e beffa Gemello fuori posizione (2’). Il 2-1 anima la squadra di Bagatti che al 5’ va addirittura vicina al 2-2: spizzata di Svidercoschi, palo interno e poi Joselito spazza via. In campo c’è Riccardi per Angella, dopo 10 minuti fuori Matos e Cisco, dentro Kanoute e Broh. Biancorossi provano a scuotersi e al 13’ Yabre scheggia la traversa. Ma al di là dell’episodio è il Legnago che crea situazioni pericolose. Cangelosi gioca anche la carta Lewis per dare maggiore solidità e porta a casa i tre punti.