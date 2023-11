Assemblea di Lega. "La Serie C è in positivo». Ma c’è il nodo minutaggio

Presente anche il Perugia all’assemblea di Lega Pro che ha approvato all’unanimità il bilancio consuntivo della stagione sportiva 202223 e il preventivo economico della prossima. "Nel budget per il nuovo anno abbiamo presentato solo segni più – spiega il presidente di Lega Pro Marani – i costi sono rimasti immutati e i ricavi sono raddoppiati. È stata presa la strada giusta: abbiamo un title sponsor, siamo in diretta su Sky Sport, le nostre partite sono visibili anche su Rai 2 e nel mondo con FIFA+, il prodotto serie C è sempre più ambito e crescono anche gli sponsor" conclude Marani. Tra i punti presi in considerazione anche quello sui contributi per il minutaggio dei giovani, tema che avrebbe visto in prima fila il Perugia. I criteri di distribuzione sono stati approvati a giugno, con i voti dei club neopromossi in B e senza quello dei club retrocessi dalla B. Per questo Perugia e Spal avrebbero avuto qualcosa da dire.