Avversario. Amaolo: "Ci abbiamo creduto fino all’ultimo minuto»

Soddisfazione, invece, in casa del Pineto per un pareggio conquistato in pieno recupero nel giorno del debutto nello stadio di casa. "Il pareggio premia il lavoro svolto dal Pineto nell’arco della partita – commenta il tecnico Amaolo – . È un risultato che fa crescere la nostra autotisma. Abbiamo affrontato una squadra fortissima come il Perugia, un match che poteva essere deciso da episodi. Siamo stati bravi ed è un risultato che vale tanto. Siamo felicissimi anche di aver fatto risultato all’esordio sul nostro campo, una bella soddisfazione".

Il gol quando l’arbitro stava per fischiare la fine non lo sorprende più di tanto.

"Una nostra abilità è stata quella di aver sfruttato l’occasione che ci è capitata a ridosso della fine, lo spirito di questa squadra è quello di un gruppo che non si arrende mai e che da tutto fino all’ultima goccia di sudore"