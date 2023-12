Avversario, lo sfogo di Indiani. "Non ce ne va bene una»

Mastica amaro Paolo Indiani, tecnico dell’Arezzo, dopo la sconfitta per 3-2 in casa della Torres: "Questa è una stagione difficile, non ce ne va bene una. Sono soddisfatto per la prestazione della squadra, i 19 punti in classifica sono una misera per quello che abbiamo proposto fino a qui. Abbiamo fatto una grossa gara, recuperandola in inferiorità numerica e dopo il 2-2, senza quell’infortunio, ce l’avremmo fatta a portare a casa un punto. Ormai siamo a ripetere sempre gli stessi discorsi. Anche stavolta abbiamo subito tre gol evitabili". Un punto sarebbe stato certamente un viatico migliore per l’Arezzo in vista del derby di lunedì contro il Perugia. I numeri dicono che gli amaranto hanno vinto una sola partita nelle ultime sei.