Perugia da batticuore, acciuffa il pari nel finale in trasferta con il Bra: finisce 2-2

Il Perugia pareggia oltre il novantesimo contro il Bra. E chiudendo la sua prima trasferta della stagione 2025 / 2026 con un pareggio, così come in parità era finito l’esordio con il Guidonia Montecelio. Due pareggi in due partite dunque. A Bra una sfida molto combattuta, in cui è nel finale di primo tempo proprio il Bra a passare con Minaj.

A inizio secondo tempo c’è il pareggio di Giunti. A quel punto è battaglia, ma la vita del Perugia si complica con il cartellino rosso per Nwanege al 54’. Il Grifone cerca di resistere ma il Bra passa con Marca per il 2-1 al 67’. Sembra finita: sotto di una rete e in dieci. Ma il Perugia reagisce e continua ad attaccare.

Ben oltre il novantesimo c’è un contatto dubbio in area in favore del Grifone. Dopo la revisione al Var l’arbitro assegna il rigore, poi trasformato da Ogunseye. Finisce così, con il Perugia che prende per i capelli una partita che sembrava persa. Il segno di una squadra che lotta e vende cara la pelle.