Braglia valuta un Perugia a due punte. Montevago torna in pole, si cambia in difesa

Qualcosa cambierà. O almeno Piero Braglia in questi giorni sta provando soluzioni alternative per superare la crisi del Perugia. Il tecnico del Grifo, infatti, dopo la sconfitta pesante con la Sambenedettese ha deciso di provare una soluzione con le due punte in vista del nuovo appuntamento al Curi, domani contro la Pianese.

Braglia si aspetta risposte da parte della squadra e per questo è pronto anche a rivedere quella che era la sua idea iniziale pur di arrivare alla prima vittoria della stagione che consentirebbe almeno di uscire dai bassifondi della classifica. L’allenatore dovrà rinunciare ad Angella, fermo ai box per un problema muscolare, ma potrebbe anche decidere di schierare dal primo minuto l’ultimo arrivato in casa Grifo, Tozzuolo. Il giocatore si è allenato in questi mesi da svincolato, sarà il tecnico che valuterà lo stato di forma del giocatore. Mentre potrebbe restare ancora fuori Manzari che ha recuperato ma potrebbe avere la sua chance la prossima settimana, nella trasferta di Carpi.

La seduta di ieri pomeriggio era a porte aperte: l’allenatore toscano lo ha anticipato, vuole il contatto con i tifosi. Anche per questo oggi, dopo l’allenamento del primo pomeriggio, la squadra farà una passeggiata in centro, per volere dell’allenatore.

Sotto gli occhi di una trentina di tifosi, nella penultima seduta, Braglia ha schierato entrambe le squadre (quella potenzialmente titolare e quella delle "riserve") con il 3-5-2. Da una parte, davanti a Gemello quella che potrebbe essere la squadra che sfiderà la Pianese con Megelaitis, Tozzuolo e Dell’Orco in difesa, le corsie di centrocampo con Calapai a destra e Giraudo a sinistra, mentre in regia si è rivisto Torrasi con Tumbarello e Giunti a supporto. In attacco, ecco che torna Montevago insieme a Kanoute. La rifinitura chiarirà gli ultimo dubbio di Braglia.