Calendario. A Terni e Arezzo si gioca di domenica alle 15

La Lega Pro ha diffuso le date e gli orari delle ultime sei giornate del campionato di serie C girone B, disponendo anche il penultimo turno per tutto il girone B il lunedì di Pasquetta, con le squadre che scenderanno in campo tutte alle 15. Mentre l’ultimo turno di campionato, prima degli spareggi promozione e salvezza, si gioca domenica 27 aprile alle 16:30. I due derby, che i biancorossi giocheranno in trasferta, sono tutti di domenica: il 23 marzo il Grifo sarà allo stadio Liberati e il 6 aprile scenderà in campo ad Arezzo, in entrambe le circostanze alle 15.

Ecco il programma.

Ternana-Perugia domenica 23 marzo ore 15; Perugia-Pineto venerdì 28 marzo ore 20:30;

Arezzo-Perugia domenica 6 aprile ore 15; Perugia-Sestri Levante sabato 12 aprile ore 17:30; Campobasso-Perugia lunedì 21 aprile ore 15; Perugia-Pontedera domenica 27 aprile ore 16:30.