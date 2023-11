Campionato. Anche la Torres si ferma. Il Cesena frena

PERUGIA - Serata amara per il ko ad Ancona, ma anche le altre frenano. Nel pomeriggio di ieri anche la Torres trova la prima sconfitta stagionale sul campo dell’Entella. Mentre il Cesena si ferma in casa del Gubbio, un pareggio che frena la corsa verso la testa della classifica in attesa della partita da recuperare contro l’Entella. Il Perugia intanto oggi torna in campo subito: giovedì, infatti, la squadra di Baldini sarà impegnata in casa del Rimini per il secondo turno di Coppa Italia. Baldini ha dato appuntamento alla squadra per il pomeriggio. Seduta pomeridiana in agenda anche domani. Per la gara di metà settimana è previsto un robusto turn over, in campo andranno i calciatori che hanno avuto meno spazio in queste gare. Domenica sera, invece, sarà campionato: al Curi arriva il Gubbio.