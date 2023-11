Campionato. Oggi seduta pomeridiana. Testa alla gara col Gubbio

Il Perugia reduce dalla Coppa Italia torna in campo per pensare al prossimo appuntamento, domenica sera al Curi contro il Gubbio. Baldini ha fissato la seduta per oggi pomeriggio, anche se ieri i calciatori rimasti a casa hanno svolto la seduta di allenamento a Pian di Massiano. Anche oggi il gruppo sarà diviso tra chi è sceso in campo a Rimini e chi invece è rimasto a casa. Obiettivo di Baldini quello di recuperare bene Angella che i primi giorni della settimana ha svolto un lavoro differenziato. Domani, vigilia del match, sarà decisivo ai fini della gara con il Gubbio. Nella seduta di rifinitura l’allenatore proverà la formazione da schierare domenica. Seghetti, rimasto a casa, dovrebbe avere una chance dall’inizio, probabilmente insieme a Vazquez, anche lui a Pian di Massiano con la squadra impegnata a Rimini.