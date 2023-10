Campionato. Rinviata Entella-Cesena . Santopadre non ci sta

PERUGIA - Entella-Cesena rinviata. Il match in programma ieri sera e valido per la decima giornata del campionato di Serie C, girone B, è stato rinviato. Il comune di Chiavari ha alzato allerta gialla-arancione per la previsione, alle ore 21, di violenti temporali. Per evitare disagi, tra i luoghi per i quali è stata disposta la chiusura c’è anche lo stadio comunale di Chiavari. Il sindaco, l’avvocato Messuti, ha firmato l’ordinanza che impone il rinvio del match a data da destinarsi. Una decisione che non ha trovato l’approvazione del presidente Santopadre. L’Entella, infatti, giocherà lunedì contro il Perugia e il numero uno del Grifo ha espresso tutto il suo malcontento al presidente della Lega Pro, Matteo Marani. Per Santopadre si tratterebbe di una decisione che potrebbe favorire le squadre che potranno disputare il prossimo turno più riposate. Con questi rinvii c’è il rischio di alterare l’equità del campionato.