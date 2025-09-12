Cangelosi, la panchina, l’Umbria e la medicina: "Vorrei fare un regalo alla città di Perugia"

Cangelosi, se non avesse fatto l’allenatore cosa avrebbe fatto? "Il calcio è stata la mia passione da sempre. Ho incontrato Zeman che ero piccolo, mi ha appassionato tanto a questo mondo – spiega l’allenatore del Perugia – Poi nel tempo sono maturate anche altre passioni: la medicina, per esempio, mi piace parecchio. Conoscendo tante figure che operano in questo settore, apprezzo il loro lavoro e lo seguo con attenzione".

Perugia prima di diventarne allenatore: che esperienze ricorda in questa città? "L’Umbria mi è sempre piaciuta, ci sono tanti posti anche meno noti che vanno visitati. Ti danno la sensazione di fare un viaggio nel tempo".

A livello calcistico? "Sono stato esonerato dopo una partita a Perugia – ricorda con un sorriso – Il Grifo l’ho affrontato solo in una circostanza, in un Perugia-Napoli, con Serse Cosmi nella panchina biancorossa. La partita finì 1-1, ma la termine di quel match fummo esonerati. Un po’ inspiegabilmente, ma questa è la storia".

Quale è il giocatore più forte che ha allenato nella sua lunga carriera anche da vice? "I primi due nomi che mi vengono in mente sono Totti e Signori, ma ce ne sono tantissimi. Ho avuto la fortuna di allenare anche Marquinhos che oggi è al Paris Saint Germain. Quando era alla Roma era giovanissimo".

Ha un sogno nel cassetto? "Ci sono sempre, per fortuna. Mi piacerebbe riuscire ad ottenere quello che tanta gente si aspetta. Questa è una città con tante aspettative e tanta voglia di vincere e di tornare in categorie più importanti. Ecco è la stessa voglia che ho io: vorrei riuscire a fare questo regalo alla città e a me".

Questo Perugia dove può arrivare? "Non faccio previsioni, se si ha la forza e la pazienza di far crescere questa squadra, abbiamo la possibilità di toglierci tante soddisfazioni. La gente si aspettava risultati diversi, in questo avvio, ma il Perugia ha la possibilità di fare bene".

Perché il Grifo non segna? "Dobbiamo creare principalmente di più, il gol è la conseguenza".

Ogunseye e Montevago giocheranno mai insieme? "Secondo me possono giocare insieme, bisogna vedere quando si presenterà l’occasione".

Tanti giovani di prospettiva: dove potranno arrivare? "Per me ci sono diversi giocatori che possono aspirare a salire di categoria".

Giunti? "Si applica tanto, ha tanta voglia di arrivare, si presenterà l’occasione".

Che presidente è Faroni? "Una persona oculata, si è reso conto che fare il passo più lungo della gamba in serie C è pericoloso. Ragionare come ragiona lui può essere la strada giusta da seguire per avere più forza domani".