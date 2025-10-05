Carpi-Perugia 2-0, quinta sconfitta consecutiva per gli umbri
Situazione molto pesante, serve un cambio di passo per cercare di invertire la rotta
Carpi (Modena), 5 ottobre 2025 – In casa Perugia è crisi profonda e non paga nemmeno la scelta di Braglia di puntare sui giovani. Sul campo del Carpi arriva la quinta sconfitta consecutiva.
Il Carpi passa agevolmente contro un Perugia in piena crisi. Decidono la sfida due gol di Rossini e Casarini, gli emiliani vincono con il minimo sforzo.
Il Perugia nel primo tempo delude sotto tutti i punti di vista, nella ripresa, sotto di due gol prova a rialzare un po’ la testa con Montevago, Matos e con Kanoute, l’unico apparso in grado di dare fastidio all’avversario. Ma la rimonta non si concretizza.
Il tabellino
Carpi (3-4-2-1): Sorzi; Zagnoni, Panelli, Rossini; Verza (1’st Rigo), Figoli (31’st Lombardi), Rosetti (14’st Pietra), Cecotti; Cortesi (14’st Stanzani), Casarini (37’st Forte); Sall. A disp. Scacchetti, Perta, Tcheuna, Lombardi, Pitti, Visani, Toure, Arcopinto, Mahrani. All. Cassani
Perugia (3-4-2-1): Gemello; Megelaitis, Rondolini (1’st Bartolomei), Tozzuolo; Calapai (27’st Matos), Giunti, Torrasi, Giraudo (19’st Yabre); Manzari (1’st Terrnava), Kanoute; Giardino (19’st Montevago). A disp. Moro, Nwanege, Brunori, Broh, Joselito, Tumbarello, Bacchin, Ogunseye. All. Ortolani (Braglia squal.)
Arbitro: Gandino di Alessandria (Daljit Singh di Macerata e Ledjan Skura di Jesi). Quarto ufficiale: Nigro di Prato, FVS Tagliaferri di Faenza.
Reti: 23’pt Rossini, 35’pt Casarini
Note: ammoniti Megelaitis, Rossini
