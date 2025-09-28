Crisi-Perugia, al peggio non c’è mai fine. Passa anche la Pianese: è contestazione

0

PIANESE

1

(3-5-2): Gemello; Megelaitis, Tozzuolo, Dell’Orco; Calapai (32’st Giardino), Giunti, Torrasi (1’st Matos), Tumbarello (42’st Broh), Giraudo (17’st Yabre); Montevago (17’st Ogunseye), Kanoute. A disp. Moro, Vinti, Nwanege, Brunori, Joselito, Terrnava, Perugini, Bacchin. All. Ortolani (Braglia squal.)

PIANESE (3-5-2): Filippis; Masetti, Gorelli, Chesti; Coccia, Bertini M (40’st Balde)., Proietto (26’st Tirelli), Simeoni; Martey (26’st Sussi); Peli (40’st Puletto), Bellini (45’st Ongaro). A disp. Bertini T., Porciatti, Chiavarino, Spinosa, Jasharovski, Nicastro. All. Birindelli

Arbitro: Maresca di Napoli

Assistenti: Raccanello di Viterbo e Ceci di Frosinone. Quarto Ufficiale: Cerbasi di Arezzo. Operatore FVS: Lauri di Gubbio

Marcatore: 7’st Bellini

Note: ammoniti Masetti, Dell’Orco, Torrasi, Martey

Finisce con una dura contestazione dei tifosi. A fine gara e anche fuori dai cancelli. In tanti hanno atteso i biancorossi al termine dell’ennesima sconfitta stagionale. Stavolta a passare è la la Pianese.

Che fine ha fatto il Perugia? Solo macerie. Quattro sconfitte consecutive e penultimo posto in classifica, a quattro punti dalla salvezza in serie C. Un sabato pomeriggio di grande tristezza, mai il Grifo è stato così in basso. La squadra non è stata rinforzata, anzi è stata indebolita dalla società, ma non può essere così modesta da prendere bastonate senza neanche reagire. Cambiano gli allenatori, i moduli di gioco, qualche interprete, ma c’è un’involuzione inspiegabile. La squadra è vuota.

La partita. Per una gara di bassa classifica, il pubblico è direttamente proporzionale ai numeri delle due squadre. Un po’ l’orario, un po’ l’entusiasmo che non c’è più, la Nord è mezza vuota.

Braglia (squalificato) mette in campo una squadra fin troppo coperta visto il peso dell’avversario (sulle fasce di centrocampo ci sono due terzini, Calapai e Giraudo), in avanti Kanoute si muove sul fronte offensivo con Montevago. L’attaccante, in campo dall’inizio dopo la panchina con la Sambenedettese, ci prova di testa al 15’ su cross di Giraudo. La Pianese è squadra attenta, chiusa, che lascia poco spazio al Perugia che avrebbe bisogno di accelerare la manovra per provare a sorprendere l’avversario. Non ci sono grosse emozioni per lunghi tratti, dalla distanza ci prova Tumbarello (23’) ma Filippis è pronto. Il brivido, invece, è per la porta di Gemello quando Bellini supera Tozzuolo e conclude di poco a lato (33’). Il Perugia occupa il campo a vuoto, la Pianese senza sforzo si crea l’occasione più pericolosa, ancora con Bellini, con Gemello che esce per neutralizzare (44’). A inizio ripresa spazio a Matos per Torrasi: biancorossi col 3-4-3. Ma con un’azione macchiata da mille errori, l’ultimo di Giraudo, la Pianese passa con Bellini.Il Perugia ha solo l’arma della card per un contatto in area ma Maresca dice che non c’è nulla. Il Grifo prova la reazione con Yabre e con una serie di corner mal gestiti. Gemello, invece al 31’ gestisce bene un intervenyo su Bellini che evita il 2-0. Il Perugia dà qualche segno di vita, ma Yabre conclude a lato (43’).