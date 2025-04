Crotone-Perugia Primavera: pareggio 2-2, punto prezioso per la salvezza

CROTONE - La Primavera conquista un punto in chiave salvezza. Finisce in parità la sfida tra i ragazzi di Moll Moll e il Crotone. Primo tempo che si era chiuso con il punteggio di 1-0 per i padroni di casa, grazie al goal realizzato da Baena al 16′ del primo tempo. Nel secondo tempo però i biancorossi riescono prima ad agguantare il pareggio con Agosti, e successivamente anche ad andare in vantaggio con un calcio di rigore trasformato da Polizzi. Nel finale poi, la formazione calabrese trova la via del definitivo 2-2, grazie alla rete del subentrato Simigliani. Il Perugia sale in classifica a 23 punti insieme al Bari, diretta concorrente per la salvezza. Crotone che invece raggiunge quota 26.

Prossimo turno: Perugia – Palermo, sabato 12 aprile

CROTONE: Cucinotta, Tessitore, Pagano, Tosto, Galardo (22′ st Ambrogio), Loiacono, Buonacorsi, Sgro (22′ st Simigliani), Wukanya, Baena (15′ st Vrenna), Palamara (6′ st Bianchi). A disp.: Borrelli (GK), Maffei, De Gennaro, De Rose, Lemos, Butta, Cantisani, Cacciopoli. All.: Francesco Lomonaco

PERUGIA: Yimga, Bussotti, Giorgetti, Ambrogi, Panaro (14′ st Perugini), Brunori, Dottori, Agosti, Casagrande, Polizzi, Barberini (37′ st Berta). A disp.: Belia (GK), Vinti (GK), Mori, Calzoni, Papa, Rossi, Napolano, Pirani, Cottini. All.: Juan Moll Moll

ARBITRO: Gabriele Iurino di Venosa (Daniele De Chirico di Molfetta – Fabio Cantatore di Molfetta)

RETI: 16′ pt Baena (C), 9′ st Agosti (P), 17′ pt rig. Polizzi (P), 41′ st Simigliani (C)