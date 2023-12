Doppio ex. Cosmi: "Due grandi realtà. Spero sia una bella gara»

PERUGIA - L’ex tecnico di Arezzo e Perugia, Serse Cosmi, nella serata di lunedì è stato l’assoluto protagonista di ‘Cosmilandia’, un evento amarcord organizzato da Orgoglio Amaranto al teatro Pietro Aretino, durante il quale sono state ripercorse le due promozione che il club toscano ha ottenuto dalla D alla C1 nel ’96 e nel ’98 proprio con l’uomo del fiume in panchina. A margine dell’incontro, l’allenatore Serse Cosmi ha parlato anche del derby in programma al Comunale lunedì prossimo, nel posticipo: "Arezzo e Perugia sono due grandi realtà del calcio italiano, con tifoserie che meritano ben altro rispetto a quello che hanno vissuto negli ultimi anni. Spero sia una partita bella, con tanto pubblico e con quel sano campanilismo che rende tutto più affascinante. Mi auguro infine che la prossima volta che si affronteranno lo facciano per un obiettivo più grande".